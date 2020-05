Hoe bewust gaat de Nederlander om met alcohol?

Nederland is tegenwoordig een stuk verantwoordelijker bezig als het aankomt op zaken zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging en natuurlijk: alcoholconsumptie. Maar geldt dat ook in ion tijden van Covid-19, waarin de consumptie op volle toeren draait? oneUNIT – het initiatief van SpiritsNL en de Nederlandse Bartenders Club (NBC) – onderzocht hoe bewust de gemiddelde Nederlander nu echt omgaat met alcohol.



Bewust drinken..



Verantwoordelijker omgaan met alcohol is vandaag de dag een heuse trend. Zo blijkt uit de Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, in samenwerking met het Trimbos en de RIVM, dat 41% van de Nederlanders aangeeft geen alcohol of maximaal een glas per dag te drinken. Dry January krijgt er elk jaar meer medestanders bij en een groot aantal grote bierbrouwers en drankgiganten brengt een 0,0% versie van hun product op de markt. Daarnaast wordt het rijtje alcoholvrije drankjes die in restaurants en bars op de drankenkaart te vinden zijn elk jaar langer. Nederland drinkt dus minder, maar hoe zit het nu eigenlijk echt met het nationale bewustzijn als het aankomt op alcoholconsumptie.Weet de gemiddelde Nederlander bijvoorbeeld dat er maar liefst meer dan 120 ml aan verschillende soorten alcohol, zoals witte en bruine rum, in een Mai-Tai gaat? Deze ene cocktail staat dus gelijk aan 3,5 glazen bier. Is dat dan nog bewust te noemen?



Alcohol brengt risico’s met zich mee en om die reden zet SpiritsNL zich al jaren, samen met de NBC, in om het bewustzijn rond alcoholconsumptie bij de consument en bartenders te vergroten. Zij lanceerden de oneUNIT-campagne – daar waar het allemaal draait om het creëren van cocktails met maar één unit (12,5 ml) alcohol. In februari van dit jaar besloten zij samen met marktonderzoekbureau MWM2 te onderzoeken, hoe het nu echt is gesteld met de algemene kennis van de Nederlanders als het gaat om het consumeren van alcohol. Uit dit onderzoek blijkt, dat 80% van de drinkers vaak niet bewust is van het alcoholpercentage dat hun favoriete drankje bevat en dat 48% nooit of zelden op het alcoholpercentage let als ze een keuze maken. Verder bleek uit het onderzoek wel, dat het aspect van alcohol een ondergeschikte rol speelt bij het nuttigen van een cocktail. Het is de drinker toch meer te doen om de creativiteit, de mooie presentatie en de nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te proberen. Daarnaast kan van een cocktail langer genoten worden, dan van een biertje.



..en bewust schenken



Dus hoe zit het nu echt? oneUNIT peilde een aantal bartenders en vroeg wat zij merken van deze ‘we zijn steeds bewuster bezig’ trend. Zien zij ook echt een verandering in vergelijking met de afgelopen jaren? “Steeds meer mensen drinken met regelmaat. Ze willen weten wat ze in hun lichaam stoppen en zijn zich ook meer bewust van alcoholmisbruik” vertelt Raysa Straal bartender bij cocktailbar Tales & Spirits in Amsterdam en winnares van de oneUNIT-competitie 2020. Straal ziet dat door de gezonde levensstijltrend die nu gaande is, mensen meer geïnteresseerd raken in low-ABV cocktails, oftewel cocktails met minder alcohol dan normaal. “Een cocktail met maar één unit kan namelijk precies hetzelfde smaken als een drankje met meer alcohol.” aldus Straal. Lennart Deddens, oprichter van Boilermaker en eigenaar van de Stockroom in Groningen kan dit beamen. “Kijk, mensen gaan naar het café en de cocktailbar voor een lekker drankje - vaak met alcohol - om vooral ontspanning en gezelligheid op te zoeken. Maar we zien de afgelopen twee jaar wel een enorme groei in de vraag naar low-ABV en alcoholvrije drankjes. We proberen het ook per drankje op onze drankkaart aan te geven.” aldus Deddens.



Mads Voorhoeve, directeur van de European Bartender School, ziet de laatste jaren zeker een sterke trend in het consumeren in het algemeen, dus ook met betrekking tot alcohol. Daarnaast is hij van mening dat professionals zich ervan bewust moeten zijn dat ook zij een grote rol spelen in het verantwoordelijk omgaan met alcohol. “Ik zie er een groot belang in, dat er actievere educatie komt voor nieuwe en bestaande horecamedewerkers. Als professional moet je jouw verantwoordelijkheid kennen. Voor het welzijn van je gast, maar ook voor het welzijn van het vak.”



oneUNIT



Straal en Deddens zijn beide ambassadeur oneUNIT-campagne. Deze campagne daagt bartenders en consumenten uit een cocktail te ontwikkelen met maar één unit – 12,5 ml – alcohol wat gelijk staat aan één glas bier of wijn. Met de oneUNIT-campage geven SpiritsNL en de NBC bartenders de benodigde kennis omtrent de wetten en verantwoordelijkheden die het vak met zich meebrengt. “Bartenders realiseren zich dat zij een grote rol spelen in verantwoorde consumptie.” zegt Jan Schinkelhoek, voorzitter van SpiritsNL. ”Zij horen als professionals goed op de hoogte te zijn van de wettelijke en maatschappelijke eisen. Mooi om te zien dat die boodschap ook echt bij hen landt. Het actief uitdragen van low-alcoholic en het wijzen op wat de verantwoordelijkheden zijn voor bartenders, sluit naadloos aan op onze missie van verantwoord drinken.” vertelt hij verder.



De oneUNIT-competitie bestaat uit verschillende rondes waaraan bartenders en consumenten uit het hele land mee kunnen doen. Zij worden uitgedaagd een low-ABV cocktail te ontwikkelen met dus maar één unit alcohol. De winnaar van de competitie gaat naar huis met een bedrag van €1000,- en mag zich daarna een jaar lang het gezicht van de oneUNIT-campagne noemen.



Inschrijven voor de oneUNIT-competitie 2021 kan tot en met 22 mei. Meer informatie en de spelregels zijn te vinden op www.oneunit.nl.