Kerstpakket.nl gaat samenwerking aan met Boon Food Group

Kerstpakket.nl is een samenwerking aangegaan met Boon Food Group. Daarmee is Kerstpakket.nl de eerste en enige online kerstpakkettenleverancier die gegarandeerd het nog altijd populaire foodpakket kan leveren tot twee dagen voor kerst. Naar wens aangevuld met een origineel en persoonlijk cadeau.



Keuzestress: ondernemers worden er elk jaar opnieuw mee geconfronteerd. Want wat gaat er dit jaar in het kerstpakket? Wordt het een wellnesspakket, een waardebon of toch een pakket goed gevuld met levensmiddelen? Wie te lang over die vraag nadenkt, loopt het risico achter het net te vissen. Want hoe dichter bij kerst, hoe vaker een kerstpakkettenleverancier nee moet verkopen. Die keuzestress is er bij Kerstpakket.nl niet, het risico dat pakketten zijn uitverkocht evenmin. Kerstpakket.nl werkt namelijk samen met een grote supermarktketen en kan daarmee gegarandeerd tot twee dagen voor Kerstmis het kerstpakket leveren dat volgens onderzoek nog altijd de favoriet is van medewerkers: het ouderwetse en goed gevulde pakket vol levensmiddelen.



“Medewerkers zien het kerstpakket als een blijk van waardering. Velen ervaren die waardering niet bij een waardebon, die vaak als onpersoonlijk wordt gezien, of bij een pakket met een inhoud waarmee de werkgever de plank misslaat”, zegt Odiel Bergsma van www.kerstpakket.nl



“Kijk in de laatste dagen van het jaar maar eens op Marktplaats. Daar ontstaat een levendige handel in kerstpakketten die niet bij mensen in de smaak vallen. En dat is jammer. Voor de ondernemer, die geld steekt in het kerstpakket voor het personeel, en voor de personeelsleden die in het langverwachte kerstpakket niet aantreffen waar ze op hopen.”



Bergsma pakt het daarom anders aan. In samenwerking met een grote supermarkt heeft Kerstpakket.nl achttien XXL Food Kerstpakketten samengesteld vol merkartikelen, in prijs variërend van tien tot zestig euro. “Onze pakketten zijn zo samengesteld dat we voor elk wat wils hebben. Ze hebben de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding en bevatten uitsluitend producten van topkwaliteit.” Daarmee is het concept simpel: zodra de ondernemer het budget voor de kerstpakketten heeft bepaald, is het gewenste foodpakket met één druk op de knop besteld. “Zo hebben we het bestelproces sterk vereenvoudigd”, zegt Bergsma, die de ondernemer een extra optie biedt. “Die kan een extra persoonlijke touch aan het pakket geven door een origineel cadeau aan het kerstpakket toe te voegen. Zonder keuzestress, maar met volop gemak en kwaliteit.”



De samenwerking met de supermarktketen biedt ondernemers nog een voordeel. Bestellen kan hierdoor namelijk tot 18 december en Kerstpakket.nl kan gegarandeerd leveren tot 23 december. “Dat is uniek in Nederland, dit termijn hanteert geen enkele andere aanbieder.”