Lichtfestival 2019

Op zondag 15 december is het weer prettig samen genieten van de optredens tijdens het Lichtfestival in Den Haag.



Weer is gekozen voor de Houtzagerij in de Schilderswijk. Een prima bereikbare locatie en vooral de akoestiek zorgt voor een belevenis als de diverse groepen optreden met als thema o.a. Marokko, Suriname,Bulgarije, India, China, Indonesie Turkije, Nederland,Polen, Afrika, Italie en Portugal.



En dit allemaal in het teken van het licht. Samen genieten , een week voor de Kerst, en dat zonder verschillen in geloofsuitingen.



Het Lichtfestival dient als verbinding van mensen en groepen met diverse culturele achtergronden. En dat vieren wij op 15 december 2019.



Locatie: Hobbemastraat 93. Den Haag



Aanvang: 16:00 u



De gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar via tickets@kerst-enlichtfestival.nl



https://kerst-enlichtfestival.nl