Hoe de Multimodale Tutor helpt bij het herkennen van reanimatiefouten

Een intelligent computerprogamma dat reanimatiefouten kan detecteren en hierover feedback kan geven. De Multimodale Tutor, de naam van het systeem, werd door Daniele Di Mitri getest bij cardiopulmonale reanimatie (CPR). De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in zijn proefschrift ‘Multimodal Tutor: Adaptive Feedback from Multimodal Experiences’, dat hij verdedigt op donderdag 14 september 2020 om 13.30 uur (online).



Zeer nauwkeurig trainingsfouten detecteren



Di Mitri focust in zijn proefschrift op het gebruik van de Multimodale Tutor tijdens CPR. Bij deze vorm van reanimeren moet zowel de ademhaling als de circulatie weer op gang worden gebracht. De medische simulatieprocedure vereist precieze niveaus van lichaamscoördinatie en uitgebreide praktische ervaring. De Multimodale Tutor herkent trainingsfouten zoals een verkeerde lichaamshouding of een vergrendeling van de armen en geeft hierover feedback.



De Multimodale Tutor



Het proefschrift van Di Mitri beschrijft de ideevorming, prototyping en de empirische testen van de Multimodale Tutor. De Multimodale Tutor ondersteunt het (aan)leren van praktische vaardigheden en maakt hiervoor gebruik van sensordata en neurale netwerken. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van de mens, maar kan wel tijdelijk invallen of ondersteuning bieden. Het onderzoek van Di Mitri werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Interreg Euregion Meuse-Rhine project SafePAT en draagt bij aan het verbeteren van de interactie en samenwerking tussen de mens en kunstmatige intelligentie. In dit geval gaat het om menselijk handelen herkennen en begrijpen en leren gedrags- en sociale signalen te herleiden.



Over Daniele Di Mitri



Daniele Di Mitri behaalde een bachelor in informatica en digitale communicatie aan de Universiteit van Bari en een master in kunstmatige intelligentie aan Maastricht University. Direct na zijn studie ging hij aan de slag als onderzoeker aan de Open Universiteit. Di Mitri is inmiddels gestart met een postdoc in CAROU, Centre of Actionable Research of the Open University, waar hij werkt aan het Smart City project (Mobius).



Promotie Daniele Di Mitri



Op vrijdag 4 september om 13.30 uur verdedigt Daniele Di Mitri (Bari, 1991) zijn proefschrift getiteld ‘Multimodal Tutor: Adaptive Feedback from Multimodal Experiences’ bij de Open Universiteit te Heerlen. Promotores zijn prof. dr. H.J. Drachsler (Open Universiteit / DIPF - Leibniz Institute for Research and Information in Education) en prof. dr. M.M. Specht (Open Universiteit / TU Delft), co-promotor is dr. J. Schneider (DIPF - Leibniz Institute for Research and Information in Education). De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.