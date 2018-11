Alliander wint Pensioenpluim 2018

Alliander heeft de Pensioenpluim 2018 gewonnen. De pluim is een prijs voor werkgevers die initiatieven ontwikkelen om het pensioenbewustzijn van medewerkers te vergroten. De continue en duurzame aandacht voor pensioenen bij Alliander is voor organisator Pensioenfonds ABP reden om het netwerkbedrijf de Pluim toe te kennen.



Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn. “Bij een topwerkgever zijn medewerkers trots op wat ze doen”, zegt Nicole Tollenaar, directeur HRM bij Alliander. “Dan werken ze met plezier en krijgen ze kansen om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. Daartoe hoort ook een goede pensioenvoorlichting, zodat medewerkers tijdens en na hun dienstverband bij Alliander financieel de zaken goed in orde hebben.”



Pensioenbewustzijn vergroten



Alliander onderneemt al jarenlang initiatieven om het pensioenbewustzijn van zijn medewerkers te vergroten. Zo organiseerde het netwerkbedrijf afgelopen jaar kennissessies op kantoorlocaties en nam het deel aan de markt van het Loopbaancentrum. Aan de kennissessies nemen veel 55+’ers, maar ook jongeren deel. “En dat is goed,” zegt pensioenspecialist Petra Roza. “Alle levensfasen zoals bijvoorbeeld een nieuwe job, trouwen, scheiden, arbeidsongeschikt- of werkloos raken, het heeft effect op het pensioen dat je later gaat ontvangen. Het aantal collega’s dat deelneemt aan de sessies houden we beperkt. Zo kunnen we iedereen persoonlijke aandacht geven.”



Inspiratie



Tijdens de kennissessies bespreken de pensioenspecialisten van Alliander de uitgebreide mogelijkheden die medewerkers op pensioengebied hebben. Roza ziet de toekenning van de prijs als een stimulans. “De Pensioenpluim inspireert ons om ons werk voort te zetten. De volgende kennissessies zijn alweer gepland.”