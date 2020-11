Persbericht: Het Vredespaleis en meer Haagse highlights gaan online open voor publiek

Het Vredespaleis en meer Haagse iconische plekken zijn vanaf nu online te bezoeken via een nieuw virtual reality platform op denhaag.com/virtueel. Op het platform is niet alleen het Vredespaleis van binnen te zien, ook kan je ronddwalen in het Kunstmuseum Den Haag, Museum Panorama Mesdag, Escher in het Paleis, de Paleistuin, Meijendel in Nationaal Park Hollandse Duinen en nog veel meer prachtige plekken.



In deze tijd van pandemie is reizen zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk en ook de musea zijn tijdelijk gesloten voor publiek. The Hague Marketing Bureau biedt nu de mogelijkheid om, wanneer je wilt, vanuit je stoel Den Haag virtueel te bezoeken. Via de website denhaag.com/virtueel krijg je gratis toegang tot dit nieuwe VR-platform. Zo’n 25 locaties zijn met speciale camera’s vastgelegd in 360 graden beelden die je via je smartphone of pc kan bekijken. Stop je jouw smartphone in een VR-brilhouder, dan ervaar Den Haag in de virtuele wereld. In opdracht van THMB heeft het Haagse bedrijf DutchVR dit platform opgezet.



Per locatie zijn er tussen de vijf en tien beelden/ruimtes te zien. Je staat voor de Victory Boogie Woogie in het Kunstmuseum Den Haag en in dodencel 601 van het Nationaal Monument Oranjehotel. Je bekijkt de prachtige plafonds van de Gotische zaal en de balzaal van Paleis Kneuterdijk en hebt een 360 graden uitzicht over zee én stad vanaf het uitkijkpunt Meijendel. Het platform zal door het jaar heen verder verrijkt worden, zodat het altijd de moeite waard blijft om virtueel terug te keren naar Den Haag.



Didi van Dalen-de Visscher, campagnemarketeer bij The Hague Marketing Bureau, “We wilden al langer een Haags virtual reality platform realiseren. Vanwege de huidige situatie hebben we dit idee nu omgezet in realiteit. Het geeft potentiële bezoekers uit Nederland en het buitenland de mogelijkheid om inspiratie op te doen voor een toekomstig bezoek aan Den Haag, maar ook Hagenaars en Hagenezen kunnen hun favorieten nu in virtual reality zien. Mijn persoonlijk favoriet zijn de beelden van Madurodam en de nieuwe attractie The Flying Dutchman die tijdens zonsopgang zijn gemaakt. ”



DutchVR



DutchVR is een Haags virtual- en augmented reality studio. Zij maken high-end interactieve applicaties en 360 graden content voor evenementen, musea, retail, games, film, business en meer.



The Hague Marketing Bureau



The Hague Marketing Bureau is de overkoepelende marketingorganisatie en verzorgt de internationale, nationale, regionale en lokale marktbewerking van de stad Den Haag en de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin. Met haar collectieve marketingactiviteiten zet de organisatie de stad op de (inter)nationale kaart als interessante recreatieve bestemming voor een meerdaagse citytrip of dagje uit.



