Bijna honderd voorstellen voor Samen voor Biodiversiteitsprijs

Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakt aanstaande donderdagmiddag bekend wie de Samen voor Biodiversiteitsprijs wint. Uit 98 inzendingen van boeren en burgers uit het hele land, selecteerde de jury 10 finalisten. De twee winnaars ontvangen elk maximaal €25.000 om hun project voor herstel van de biodiversiteit te realiseren.



“Het is fantastisch om te zien dat er al zo veel initiatieven zijn om biodiversiteit te herstellen. We zijn aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen. Het bruist van de positieve energie om samen de biodiversiteit een boost te geven.”, zegt juryvoorzitter Louise Vet. “De kwaliteit was gemiddeld erg hoog. Voor ons als jury was het dan ook lastig om de tien meest veelbelovende projecten te selecteren. Dus winnaar of geen winnaar, ga zo door. Samen maken we het verschil.”



Op basis van de volgende criteria bepaalde de jury de finalisten: mate van samenwerking tussen boeren en burgers, bijdrage aan biodiversiteitsherstel, mate van inspiratie voor anderen en de financiële haalbaarheid van het project.



De finalisten



It Heidenskip – duurzaam vogelgebied, It Heidenskip (Friesland)



Waldboeren in de Meerwijk, Groesbeek (Gelderland)



Een b(l)oeiend puzzelstuk in de Ooijpolder, Ooijpolder (Gelderland)



Bloeiende bermen binden burgers en boeren, Ens (Flevoland)



Van Boomgaard naar Perenbos, Wijk bij Duurstede (Utrecht)



De kening te ryk yn ‘e Greidhoeke, De Greidhoeke (Friesland)



(B)oerburgerbos, Zevenbergschen Hoek (Noord Brabant)



Het Kuilenburger polderplan, Culemborg (Gelderland)



Noordpolder natuurlijk!, Noordpolder (Noord Holland)



Salland biodivers, Salland (Overijssel)



Over de Samen voor Biodiversiteitsprijs



Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om samen de biodiversiteit in het gebied waarin zij wonen en werken te versterken, dat is het doel van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze stimuleringsprijs die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd, is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds.



De jury bestaat uit:



Louise Vet: voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel, hoogleraar Ecologie aan de Universiteit Wageningen en onderzoeker bij NIOO-KNAW



Kirsten Schuijt: directeur Wereld Natuur Fonds Nederland



Lianne de Bie: directeur Slow Food Youth Network Nederland



Alex Datema: voorzitter BoerenNatuur



Over Deltaplan Biodiversiteitsherstel



De aangesloten partijen bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten zich in voor natuurherstel in Nederland. Deelnemende landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank werken samen aan een rijkere natuur. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.