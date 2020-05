Notarissen terughoudend met Skypetestamenten

De specialistenvereniging van erfrechtnotarissen (EPN) heeft een protocol opgesteld voor notarissen die een testament moeten passeren via een videobelverbinding. In verband met het coronavirus heeft de wetgever zo’n ‘skypetestament’ tijdelijk mogelijk gemaakt, maar over de praktische uitvoering van die wet bestonden veel vragen en onduidelijkheden.



“Het skypetestament is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties, bijvoorbeeld als iemand die in quarantaine zit een testament wil maken en op geen enkele wijze is staat is persoonlijk voor de notaris te verschijnen,” aldus mr. Aniel Autar, persnotaris van de EPN. Al eerder had minister Sander Dekker laten weten dat hij een protocol van de specialistenvereniging zou toejuichen. Autar: "Dit protocol helpt notarissen om vast te leggen op welke wijze het testament tot stand gekomen is, zodat later in juridische procedures kan worden aangetoond dat alle zorgvuldigheidseisen in acht genomen zijn." Omdat ook niet-EPN-leden dit protocol wensen te hanteren, heeft de specialistenvereniging het protocol aangeboden aan de beroepsorganisatie van notarissen (KNB).



Al eerder leverde de EPN met een protocol een bijdrage aan de rechtszekerheid. Zo stelde zij in 2012 in samenspraak met de artsenvereniging VIA een protocol vast voor het beoordelen van de wilsbekwaamheid van cliënten. Dat protocol wordt inmiddels door de rechtspraak gehanteerd bij de beoordeling of een notaris zorgvuldig heeft gehandeld. Naar verwachting zal het protocol voor 'skypetestamenten' ook voor rechters een belangrijke richtlijn zijn.