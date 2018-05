Mooie acties tijdens Week van de RI&E

Met behulp van brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediaire partijen is er dit jaar weer een grote variatie aan activiteiten en acties tijdens de Week van de RI&E. Door het hele land worden werkgevers door middel van acties aangemoedigd om in deze week de stap te zetten om actief aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).



De vierde Week van de RI&E vindt plaats van 11 tot en met 15 juni en wordt officieel afgetrapt tijdens het congres “Preventie Beroepsziekten” op 11 juni. Dit congres is speciaal georganiseerd voor preventiemedewerkers. Informatie: www.aanmelder.nl/preventiemedewerker2018.



Korting op uitvoering RI&E



Voor bedrijven die aan de slag willen met het maken of updaten van de RI&E bieden verschillende organisaties tijdens de Week van de RI&E korting op de uitvoering en/of toetsing. Werkgevers die eerst willen weten waar ze aan toe zijn, kunnen een quickscan laten uitvoeren.



Gratis advies



Van telefonische spreekuren tot workshops en ontbijtsessies: tijdens de Week van de RI&E bieden verschillende organisaties gratis advies aan. Voor een concrete vraag over de RI&E kan een telefonische helpdesk voldoende zijn, maar als bedrijven meer willen weten over hoe je een RI&E kunt aanpakken, zijn er workshops waarin uitleg wordt gegeven.



Het complete overzicht van activiteiten en acties is te vinden op www.weekvanderie.nl.



Over de Week van de RI&E



De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.