VEILIGHEIDSWAARSCHUWING dop Blue Wonder vloeibare ontstopper - 750 ml

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



Blue Wonder vloeibare ontstopper



De kans bestaat dat de dop nog niet in de zogenaamde kindveilige stand staat waardoor een kind de dop makkelijk kan opendraaien en dan in aanraking kan komen met de bijtende vloeistof of deze kan innemen. Hoewel de fles niet lekt, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.



Heb je een fles Blue Wonder vloeibare ontstopper (750ml) gekocht, controleer dan of de dop goed is aangedraaid. Draai de dop indien nodig stevig aan en check daarna altijd of de dop in de kindveilige stand staat. Met de verpakking is verder niets mis. Je kunt het product gewoon gebruiken. Bewaar vloeibare ontstopper, zoals het etiket vermeldt, ook altijd op een veilige plek, buiten het bereik van kinderen.



Terugsturen

Het ongeopende product mag indien gewenst, ook zonder bon, terug worden gestuurd naar Blue Wonder. Je ontvangt dan de verzendkosten en aankoopwaarde van de fles Blue Wonder vloeibare ontstopper retour.