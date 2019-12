Ontdekt meesterwerk B.C. Koekkoek geschonken aan Duits museum

Vandaag krijgt het Museum B.C. Koekkoek-Haus uit Kleef (D) een bijzonder geschenk van een anonieme Edese particulier: een tot nu toe onbekend olieverfschilderij van de romantische grootmeester Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). De voorstelling is een winters boslandschap uit 1833, vergelijkbaar met een groter doek van het Rijksmuseum Amsterdam. Het schilderij is minimaal € 120.000 waard en krijgt een ereplaats in het museum, het zelfontworpen neo-klassicistische paleis waar Koekkoek woonde tot zijn dood.



“Zelden heb ik zo’n toevalligheid meegemaakt”, zegt de Edese kunsthandelaar Frank Buunk, die ook bestuurslid is bij het Kleefse museum. Hij woont al bijna 30 jaar op 80 meter afstand van de schenker, die hij nog nooit ontmoet heeft. “We organiseren al decennia exposities waarin B.C. Koekkoek een prominente rol speelt. Hoe is het mogelijk dat ik deze kunstliefhebber en dit schilderij niet eerder hebben leren kennen?” Authentieke schilderijen van B.C. Koekkoek zijn überhaupt zeldzaam. “Van de twintig schilderijen die zijn naam dragen is er maar één authentiek en van acht landschappen is er maar één een winter”, aldus Buunk.



Geschenk uit de hemel



“Fabelhaft!”, zegt Ursula Geisselbrecht, de huidige museumdirecteur. “We zijn vereerd met dit prachtige winterlandschap, dat zo uit de hemel (lees: Ede) kwam vallen. Dit is de mooiste schenking ooit in de geschiedenis van het museum.”



Guido de Werd, oud-directeur van het museum, expert en schrijver van de oeuvrecatalogus is zeer verheugd over de vondst. “Er zijn minder dan 90 winterlandschappen bekend. Deze vondst zet extra luister bij het completeren van mijn levenswerk: de oeuvrecatalogus van Barend Cornelis Koekkoek.”



Frank Buunk tekende namens het museumbestuur bij het Edese Notariskantoor van Putten van Apeldoorn de overeenkomst van acceptatie van de schenking. Het schilderij ging direct in de auto richting Kleef om diezelfde dag te presenteren aan het curatorium van het museum, waarna het terugkeerde naar het atelier van Simonis & Buunk Restauratoren. Nu is het schilderij en de grote romantische lijst weer in oude luister hersteld. Het wordt vanavond op de Kerstviering aan de vriendenvereniging in het Museum B.C. Koekkoek-Haus gepresenteerd.



Barend Cornelis Koekkoek



De welgestelde, geridderde kunstenaar was een van de belangrijkste landschapschilders uit de Nederlandse en Duitse romantische schilderkunst. Hij ontving in zijn paleis belangrijke gasten, zoals Koning Willem II, de Tsaar Alexander II en de Groothertog van Luxemburg. Zij bestelden hier de schilderijen die Koekkoek in het nabij gelegen atelier ‘Belvedere’ schilderde.