Consumentenbond verkiest SMAECK vegetarische Crème Américain als allerlekkerste

In de consumentengids van deze maand is de vegetarische Crème Américain Naturel van het merk SMAECK verkozen tot het allerlekkerste broodbeleg in de categorie vegetarische filet américain, smeerworst en paté. Dit versproduct van SMAECK is door de Consumentenbond bekroond tot zowel ‘Beste uit de test’ als ‘Beste koop’.



Volgens een aantal leden van het smaakpanel is de vegetarische SMAECK Crème Naturel zelfs nauwelijks te onderscheiden van echte filet américain, doordat ook de ‘vleeservaring’ bij deze vegetarische filet erg goed is gelukt. De eiwitbron is melk. De producten van SMAECK worden geleverd door het familiebedrijf Luiten uit Zoetermeer.



Familiebedrijf



Luiten is als familiebedrijf al ruim 80 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van diverse smaakvolle vleeswarenspecialiteiten als filet américain, ossenworst en grillproducten aan foodretail, foodservice en groothandels.



Sterren-chef



Als marktleider in bovengenoemde versproducten in Nederland is Luiten zo’n twee geleden gestart met de ontwikkeling van een aanvullend vegetarisch assortiment met lekkere versproducten voor op brood of toast. De SMAECK Crème Américain is ontwikkeld in nauwe samenwerking met sterren-chef Jacob Jan Boerma. Naast Naturel zijn meerdere lekkere smaakvarianten verkrijgbaar.



Ga voor meer informatie over SMAECK naar: https://www.smaeckiswatjeproeft.nl/.