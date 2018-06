20 maatschappelijke organisaties slaan handen ineen

“Wij vragen de regering om een humaan asielbeleid”



Twintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties reageren met afschuw op het instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU. Met een gezamenlijke oproep vragen zij de regering om juist een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht.



EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk voorgesteld om Europa af te sluiten voor mensen op de vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan EU landen zelf. In de gezamenlijke advertentie zeggen de organisaties: “Er is groot verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio”.



“Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel. Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig”, aldus de organisaties.



Nooit eerder sloegen in zo’n korte tijd zoveel maatschappelijke organisaties de handen ineen om hun zorgen te uiten voor voorgenomen wijzigingen in het asielbeleid. De actie wordt gesteund door: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, CARE Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/Kerk in Aktie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Tear, Terre des Hommes, Vluchtelingenwerk Nederland, War Child, World Vision en ZOA.