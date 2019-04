goMICE opent derde vestiging in Arnhem

De vraag naar Meetings, Incentives, Congressen en Events (MICE) voor klanten en medewerkers is sinds de crisis weer sterk toegenomen. Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de beleving, terwijl budgetten nauwelijks toenemen. Dat vraagt om veel creativiteit en goed kostenmanagement. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door de snelle groei van de organisator van zakelijke groepsreizen goMICE, die naast de vestigingen in Rotterdam en Goes nu ook een kantoor in Arnhem opent.



Anita van Maanen, directeur goMICE: “We openen nu een kantoor in Arnhem omdat we steeds meer aanvragen voor zakelijke groepsreizen, zoals incentives, maar ook meetings, congressen en events, uit het oosten van Nederland ontvangen. Deze aanvragen komen vooral uit de agrarische sector, de transport & logistiek en de industrie. Het is onze missie om het meest innovatieve MICE organisatiebureau te zijn en de norm binnen onze branche te overschrijden als het gaat om professionaliteit, originaliteit en inventiviteit. Door persoonlijk contact met de klant kunnen we lokale verschillen in behoefte, hoe klein ook, goed begrijpen en daarop inspelen. Daarvoor moeten we dichtbij die klant te zitten. Na de aanvraag houden we alle inkoop en uitvoering in eigen hand. We werken niet met tussenkomst van derden, ook niet op de bestemming, zodat we de kwaliteit kunnen garanderen die we beloven. Bovendien werkt dat in de meeste gevallen ook kostenbesparend.”