&C brengt een nieuwe special uit: Trendboek AND SEE 2019

Vooruitblikken, voorspellen en koffiedik kijken. Hoe fijn is het om klaargestoomd te worden voor 2019? Daarom brengt &C in samenwerking met L’Oréal en Etos het Trendboek AND SEE 2019 uit. In dit softcover boek van maar liefst 228 pagina’s vind je álle trends voor volgend jaar. En dat allemaal door de ogen van &C, Chantal Janzen en zestien experts.



‘Trends zijn zeg maar niet zo mijn ding’

Dit zijn de woorden van Chantal Janzen herself. Maar, ze vindt het wel heerlijk om over de nieuwste trends te lezen en stiekem ook uit te proberen: ‘Mocht een bepaalde haar- of make-uptrend bij mij níét goed uitpakken, dan sluit ik me even een dag of twee op en ga ik met m’n hoofd in een emmer met bleekmiddel liggen weken.’ En daarom laat ze zich maar al te graag adviseren door experts die wél op de hoogte zijn.



Zó 2019!

Chantal: ‘Deze trendwatchers monitoren en analyseren alles en vertellen ons in dit trendboek wat je volgend jaar moet dragen, welk kapsel je overal gaat zien, welke kleur lipstick niet mag ontbreken in je tas, wat je wilt eten, welke sport in is, wat je nieuwe favoriete seksstandje gaat worden (yep) en hoe onze maatschappij eruit gaat zien.’ Maar liefst zestien experts voorspellen wat er in hun vakgebied te gebeuren staat. Denk hierbij aan Food, Beauty, Society, Travel, Mode, Wonen, Tech, Entertainment en Body & Mind. Visagist Xelly Cabau van Kasbergen vertelt je wat je allemaal op je gezicht moet smeren (ja, kleur mag weer). Sportfanaat Mark Tuitert stoomt je klaar voor een nieuw sportjaar. Ontdek met reisjournalist Liesbeth Rasker waarom de cruise volgend jaar helemaal hot wordt en foodexpert Jet van Nieuwkerk legt uit waarom bewust eten mainstream begint te worden.



Het Trendboek AND SEE 2019 t.w.v. € 21,99 is gemaakt door &C in samenwerking met L’Oréal en Etos. Je ontvangt het vanaf 19 november tot en met 2 december 2018 gratis bij alle filialen van Etos bij aankoop van twee producten van L’Oréal Paris (2de product halve prijs).



