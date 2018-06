Een week voor de Nacht van de Vluchteling een recordaantal deelnemers

Een week voor het evenement plaatsvindt hebben zich een recordaantal van 5.100 mensen ingeschreven voor de negende editie van de Nacht van de Vluchteling.



Op zaterdag 16 juni klinkt om stipt middernacht het startschot van de 40 kilometerlange sponsorloop in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. In het holst van de nacht lopen de deelnemers via vier rustpunten en finishen ze de volgende ochtend. Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling: “De vluchtelingen mogen van de voorpagina’s van de kranten verdwenen zijn, het succes van de Nacht van de Vluchteling toont aan dat dat niet betekent dat zij ook vergeten zijn. Lopers, hun vele sponsors en talloze sympathisanten vragen met hun deelname aan de nachtelijke 40 kilometer wandeltocht om aandacht en hulp voor de miljoenen vluchtelingen wereldwijd”.



Kortere routes van 10 en 20 kilometer



Naast de vier edities van 40 kilometer wordt er dit jaar ook een avondloop van 10 en 20 km georganiseerd. Hiervoor vertrekken op 16 juni om 18:45 uur ten minste 1.000 deelnemers. De avondloop begint en eindigt net als de 40 kilometer in Amsterdam vanaf de Westergasfabriek.



Wie zijn erbij?



Naast minister Sigrid Kaag, de burgemeesters Jan van Zanen (Utrecht), Ahmed Marcouch (Arnhem) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) zijn ook BN’ers als Johnny de Mol, Sinan Can en Waldemar Torenstra aanwezig bij het evenement.



KRO-NCRV komt op zaterdagavond 16 juni samen met Stichting Vluchteling vanaf NPO2 met een live-televisie uitzending vanaf de Westergasfabriek. Die uitzending begint om 23:15 uur.



Belangstellenden kunnen zich nog tot 11 juni inschrijven via www.nachtvandevluchteling.nl