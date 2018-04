Grondwerktuigkundigen waarschuwen EG voor verwateren veiligheidsnormen

Aircraft Engineers International (AEI) heeft Mevrouw Violeta Bulc, Europese commissaris voor vervoer, middels een brief gewaarschuwd dat sommige Europese landen (waaronder Duitsland) bezig zijn met het negeren van Europese veiligheidsregels en daardoor zijn er luchtvaartmaatschappijen die vliegtuigen exploiteren zonder dat de vereiste veiligheidscontroles zijn uitgevoerd.



Deze praktijk wordt erkend door de Europese Aviation Safety Agency (EASA) na audits van deze praktijken in verschillende landen; Helaas heeft vervolgens EASA gefaald om binnen de EU deze regels af te dwingen, dit leidt tot bezorgdheid dat EASA dus niet in staat is, de EU-veiligheidsvoorschriften voor de lidstaten te handhaven. "Het is zeer verontrustend dat de EU agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart blijkbaar niets meer is dan een papieren tijger," zei de Voorzitter van de AEI Ola Blomqvist. "Zonder tussenkomst van de Europese Commissie, zal alleen een “vermijdbare ramp” EASA misschien kunnen aansporen de EU regels na te leven."



EG-verordeningen vereisen dat, voordat vliegtuigen na onderhoud kunnen opereren (“Vrijgegeven worden voor service"), moet “al het werk van onbevoegde Technici” worden gecontroleerd (of “geverifieerd” in de taal van de verordening) door grondwerktuigkundigen met speciale bevoegdheden voor het uitvoeren deze essentiële veiligheidstaken; grondwerktuigkundige waarvan de functie is om op te treden als de brug tussen de exploitant en de regulator. EASA heeft het zeer duidelijk gemaakt in haar circulaire van December 2015, dat controle " niet alleen een beheertaak is die kan worden uitgevoerd vanaf een externe locatie of zonder helemaal betrokken te zijn bij de controle."



Sommige nationale autoriteiten in bepaalde EU lidstaten staan toe dat de onderhoudsbedrijven die zij controleren deze eis negeren, waardoor vliegtuigen worden geëxploiteerd, zonder een fysieke controle op het onderhoud door een bevoegd grondwerktuigkundige. De erkende technicus is het daar alleen toegestaan om ervoor te zorgen dat de (onbevoegde) Technici in een document zeggen dat ze het werk op bevredigende wijze hebben uitgevoerd en dat hebben ondertekend. Dit is, natuurlijk, goedkoper en sneller voor exploitanten, maar betekent dat een belangrijke stap in het proces niet door een bevoegd grondwerktuigkundige is uitgevoerd en wiens rol daarmee is gereduceerd tot controleren “vinkjes”, in plaats van zeker te stellen dat werk correct is uitgevoerd.



AEI roept de EU op om snel te handelen door te eisen dat EU-lidstaten zich houden aan de EASA regelgeving om de veiligheid voor het vliegende publiek te herstellen.



Voor verdere informatie download the AEI documenten van de CRS Briefing Document: https://sites.google.com/airengineers.org/release-to-service/documents of bezoek de website: http://www.airengineers.org