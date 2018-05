‘Humanitaire crisis in Colombia door aanhoudende exodus uit Venezuela'

Hoop vervliegt na presidentsverkiezingen



DEN HAAG, 24 MEI 2018 - Als gevolg van de aanhoudende stroom burgers die Venezuela ontvluchten, speelt zich een in ernst toenemende humanitaire crisis af in buurland Colombia. Naar schatting zijn 1,6 miljoen Venezolanen inmiddels uit Venezuela vertrokken, waarvan zeker 600.000, en meer waarschijnlijk bijna een miljoen mensen naar Colombia. Dagelijks komen daar enkele duizenden mensen bij. Stichting Vluchteling trekt per direct 300.000 euro uit voor acute noodhulp.



“Nu president Maduro afgelopen weekend in internationaal zwaar bekritiseerde verkiezingen herkozen werd, hebben vele burgers alle hoop op verbetering verloren,” zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, vanuit grensplaats Cúcuta in Colombia. “Ik heb deze week talloze Venezolanen gesproken die vertelden over voedseltekorten, eten uit vuilnisbakken, aan chronische ziektes stervende landgenoten omdat er geen medicijnen meer zijn en een scherp toegenomen criminaliteit.”



In Colombia is het leed van de gevluchte Venezolanen evenwel schrijnend. Venezolanen hebben in hun buurland nagenoeg geen toegang tot medische zorg. Ruim 20% van de vluchtelingen slaapt in de open lucht. Ceelen: “Hele gezinnen leven op straat en minderjarige meisjes zien zich tot prostitutie gedwongen om te kunnen overleven.”



De eerste noodhulp van Stichting Vluchteling gaat vooral naar medische zorg. “Om te voorkomen dat ondervoede kinderen overlijden en zieken de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een simpele diarree kan een kwetsbaar kind makkelijk het leven kosten. Dat mogen we niet laten gebeuren,” aldus Ceelen.