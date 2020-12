Hartverwarmende openlucht-expositie Three Little Birds: ode aan AJAX en zangvogelcultuur

“Singin’ don't worry, about a thing, 'cause every little thing, gonna be all right!” Normaal gesproken wordt deze tekst door duizenden Ajaxfans meegezongen in de Johan Cruijff ArenA, maar nu is het stiller dan ooit. Geen wedstrijden met publiek en een gesloten winkelgebied. Het lied van Bob Marley vormt daarom de basis van een multimediale tentoonstelling op de Johan Cruijff Boulevard die vanaf heden tot en met begin april te bezoeken is. Audio, fotografie en collagekunst komen samen in de buitenlucht.



Tentoonstelling ‘Three Little Birds’: een hoopvol mantra



Het nummer ‘Three Little Birds’ is belangrijk voor veel Ajax-supporters en Amsterdammers. Bovendien biedt de optimistische ‘oorwurm’ troost ten tijde van Corona; wanneer het nummer eenmaal in je hoofd zit, herhaalt de tekst zich als een mantra. Het lied is de rode draad van de tentoonstelling die drie karakteristieke elementen uit Amsterdam Zuidoost aan elkaar rijgt: de bijzondere Surinaamse zangvogelcultuur, voetbalclub Ajax en de vooruitstrevende kunstscene in de Bijlmer. De audiovisuele tentoonstelling voegt meer levendigheid en intimiteit toe aan het versteende ArenA-gebied.



“Three Little Birds is een uniek project. Het is speciaal om onze vogels te horen zingen op de boulevard met de ArenA op de achtergrond. Het verhaal van onze zangvogelvereniging RingMasters heeft op een heel bijzondere manier een plek gekregen.” - Faizel Soebratie, Zangvogelvereniging Ringmasters



Tropische soundscape



Surinaamse mannen die bij mooi weer hun zangvogels meenemen om op straat ‘tegen’ elkaar te zingen; het kenmerkt winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het prachtige gezang van de Picolet, de TwaTwa en de Gelebek bezorgt normaliter vele passanten een glimlach op het gezicht. De vogeltrainers zoeken elkaar op in het gezellige winkelcentrum, zodat de zangvogels wennen aan de drukte en het omgevingsgeluid bij wedstrijden. Nu het stiller is in het ArenA-gebied brengt de expositie deze geluiden terug, met dank aan de Surinaamse Zangvogelvereniging Ringmasters. Het gezang van de beste zangvogels van Amsterdam is via drie audio installaties te horen bij de bomengroepen op de Johan Cruijff Boulevard.



Birdmen portretten



De prachtige portretserie ‘The Birdmen’ van fotograaf Jacquie Maria Wessels komt met het gekwetter op de achtergrond echt tot z’n recht. Wessels heeft de zangvogelsubcultuur vastgelegd in Suriname en Nederland. Deze foto’s zijn vanaf buiten te zien in de glazen koepel van restaurant JinSo op de Johan Cruijff Boulevard 155.



Collagekunst van AiRich



Tussen de audio installaties en de portretten in zijn de metershoge kunstwerken van AiRich te vinden. Het kleurrijke drieluik beslaat ruim 150 vierkante meter doek rondom het in aanbouw zijnde FEBO paviljoen en vertelt verhalen uit Zuidoost. Boven de kunstwerken is de songtekst van Bob Marley te zien, zodat de kijker zichzelf er nog even aan herinnert: every little thing, gonna be all right.



11 United



De expositie is een initiatief van 11 United. 11 United is actief als aanjager in het ArenA-gebied en de Amsterdamse Poort en wordt gevormd door We The City, Pop-Up City, Vinger.nl en Luciano Latuny. 11 United werkt samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die bijdragen aan kwalitatieve, gemengde stadswijken. Meer informatie is te vinden op 11united.amsterdam.