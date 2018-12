Hoorne Vastgoed koopt winkelcentrum Oosthoutplein in Voorhout

6 december 2018 – Winkelcentrum Oosthoutplein in Voorhout (gemeente Teylingen) is door vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed gekocht van Kimmenade Invest BV. Het winkelcentrum meet circa 1900 vierkante meter (bruto vloeroppervlak) en wordt toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van Hoorne Vastgoed. In winkelcentrum Oosthoutplein zijn een filiaal van de Aldi en zes dagwinkels gevestigd.



Oranjestate Vastgoed uit Leiden adviseerde Kimmenade Invest BV bij de verkoop en koper Hoorne Vastgoed werd bijgestaan door PdW Vastgoed uit Hillegom.