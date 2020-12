Broad Horizon versterkt werkplek propositie met Pink Elephant Nederland

Het Nederlandse ICT-bedrijf Broad Horizon heeft Pink Elephant uit Naarden overgenomen. Hiermee versterkt Broad Horizon haar positie op het gebied van de moderne werkplek in Nederland. Door de krachten te bundelen met Pink Elephant focust Broad Horizon nog sterker op innovatie, kwaliteit en het persoonlijk maken van de dienstverlening.



Zowel Broad Horizon als Pink Elephant zijn grote spelers op het gebied van moderne werkplekdiensten. Het samengaan van beide organisaties komt tot stand in een periode waarin de markt enorm sterk groeit en vraagt om schaalbaarheid, kwaliteit en innovatie. Door de huidige diensten van Broad Horizon op het gebied van security, data en managed hosting samen te laten gaan met de werkplek, kan de hoge kwaliteit, samen met de persoonlijke aanpak zorgen voor vernieuwing in de markt.



Pink Elephant is een zeer sterk bedrijf op het gebied van de moderne werkplek. Pink heeft daarnaast een uitstekende naamsbekendheid en hoge klanttevredenheid. “Wat Pink Elephant zo bijzonder maakt is hun persoonlijke aanpak. Dat zien we zowel terug in de kwaliteit die ze leveren, de wijze waarop zij met klanten omgaan als in hun interne cultuur. Deze persoonlijke aanpak willen wij als Broad Horizon samen met Pink Elephant toe gaan passen op al onze dienstverlening. " zegt Johan Taams, CEO van Broad Horizon.



Mark de Lange en Rob van Rinsum blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het verder uitbouwen van het merk Pink Elephant en de huidige diensten. Het opleidingenbedrijf van Pink Elephant valt buiten de overname door Broad Horizon en zal zelfstandig verder gaan.



“We zijn enorm blij met deze samenwerking. We zien een zeer sterke groei in de markt, die we samen met Broad Horizon nog beter kunnen bedienen. De security en managed hostingdiensten zijn voor veel van onze klanten echt van toegevoegde waarde. Onze slagkracht en innovatie mogelijkheden nemen sterk toe nu we de handen inéén slaan. En ook als onderdeel van een groter geheel zullen we zorgen dat onze persoonlijke aanpak voorop staat", zegt Rob van Rinsum, Directeur Nederland van Pink Elephant.