Samen op weg met vluchtelingen en migranten

Om nieuwkomers in Nederland met open armen te ontvangen organiseert een groep maatschappelijke organisaties een bijeenkomst rond Wereldvluchtelingendag en de wereldwijde ontmoetingsweek. Op zaterdag 23 juni vindt in O3 in Den Haag het Share the Journey evenement plaats; een middag vol inspiratie in het teken van samen zijn en het creëren van een ontmoetingscultuur.



Samen op weg, de handen uitgestrekt naar de ander: met dit gebaar lanceerde Paus Franciscus in 2017 de Share the Journey campagne.



Wereldwijd geven organisaties die lid zijn van Caritas Internationalis, een netwerk van katholieke hulporganisaties, gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om vluchtelingen te verwelkomen in hun land en in hun leven.



Cordaid-directeur en medeorganisator van het evenement Kees Zevenbergen, spreidt ook zijn armen voor migranten en vluchtelingen. “Het is onderdeel van onze katholieke identiteit en beschaving dat we onze armen openen voor mensen die dat nodig hebben. En dat we de reis met hen delen.”



Samen op weg



Het evenement op 23 juni brengt sociale coöperaties, vluchtelingen en migranten, parochies, donateurs en scholieren bij elkaar.



Er zijn inspirerende verhalen van vluchtelingen, workshops, activiteiten, kraampjes, hapjes, muziek en de finale van de profielwerkstukprijs: geëngageerde scholieren die zich in zetten voor een mooiere wereld.



Iedereen is welkom en kan zich aanmelden op de website van Cordaid (www.cordaid.nl/sharethejourney). Daar staat ook te lezen hoe je je op andere manieren kunt inzetten voor de Share the Journey campagne.



Het Share the Journey evenement in O3 (Zaanstraat 25, 2515 TM, Den Haag) wordt georganiseerd door Cordaid, Vastenactie, Justice and Peace, het bisdom Rotterdam en sociale coöperaties EVA en Afripan.