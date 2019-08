Een jaar lang water voor 2027 vluchtelingen Nigeria, dankzij Lowlands

Een jaar lang water voor 2027 vluchtelingen in Nigeria, dankzij Lowlands



Dankzij De Badkamer van Stichting Vluchteling op Lowlands afgelopen augustus, krijgen 2027 vluchtelingen in Nigeria een jaar lang water. De bezoekers van De Badkamer hebben dit jaar 37,000 EUR bij elkaar gedoucht.



Met de opbrengst van De Badkamer is Stichting Vluchteling in staat om een jaar lang elke dag 15 liter water te geven aan een grote groep ontheemden die in het noorden van Nigeria op de vlucht is voor geweld van Boko Haram. Ter vergelijking: in Nederland gebruiken we elke dag bijna 120 liter water per persoon (zie foto in bijlage).



Drie dagen lang stond Stichting Vluchteling met De Badkamer op Lowlands, om aandacht te vragen voor de noodzaak van goede sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen in crisisgebieden in de wereld. Art Rooijakkers, de ambassadeur van Stichting Vluchteling, was ook aanwezig (zie 'aftermovie' in bijlage).



De situatie in Nigeria is zo ernstig, dat Stichting Vluchteling besloot om dit jaar in De Badkamer aandacht te geven aan vluchtelingen en ontheemden in dit West-Afrikaanse land.

https://www.youtube.com/watch?v=mtFveN5HLUA