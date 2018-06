Raad van Beheer reageert op GroenLinks omtrent World Dog Show 2018

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende vereniging op het gebied van houden van honden in Nederland, heeft opdracht gegeven aan de stichting World Dog Show 2018 om de World Dog Show 2018 te organiseren in de RAI in Amsterdam van 9 tot en met 12 augustus. Deze show is ons enkele jaren geleden in grote meerderheid door ruim 90 internationale collega’s toegewezen. Niet alleen de wijze waarop onze organisatie bekend staat, maar zeker ook de wijze waarop wij omgaan met het verantwoord fokken en houden van honden leidde tot dat besluit in 2013.



Via een bericht van AT5 vernamen wij dat GroenLinks vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur van Amsterdam over de organisatie en het welzijn van de aanwezige honden tijdens het evenement. De aannames over het gedrag en het welzijn van de honden tijdens het evenement zoals die door GroenLinks in het artikel worden gedaan, zijn niet correct. Juist tijdens zo’n wereldevenement is alle aandacht gericht op “Fit For Function”, waarbij het gedrag en welzijn van de honden voorop staat. De Raad van Beheer zet zich al meer dan een eeuw in voor gezonde en sociale honden in Nederland. Dit voeren wij ook door in de organisatie van onze evenementen zoals het jaarlijkse Hond Event dat al vanaf de vijftiger jaren in de RAI wordt georganiseerd.



Het motto tijdens de World Dog Show 2018 zal zijn “Show the World your talent”. Tienduizenden honden uit de gehele wereld zullen de competitie aangaan om beste van hun ras te worden en uiteindelijk door te stromen naar beste van de groep. Uiteindelijk zal op zondagavond de verkiezing plaatsvinden van de “Best in Show”.



De keurmeesters die de honden keuren hebben instructies om op het welzijn, het gedrag en de uiterlijke kenmerken te letten. Speciale instructies voorzien er in dat zij niet alleen verplicht zijn te letten op de gezondheid van de te keuren honden, maar daar ook naar handelen in hun beoordelingen, kwalificaties en prijzen. Ook dragen wij buiten de keuringsringen zorg voor het welzijn van de ingeschreven honden. Zo zetten wij een groot Honden Welzijn Team in, dat tijdens het event het welzijn van de aanwezige honden voortdurend controleert. De totale RAI is afgehuurd, waarbij ook veel ruimte gereserveerd is voor het uitlaten van en het relaxen met de hond rondom en in het showgebied. Verder is er een goede afstemming met de Amsterdamse politie op het gebied van dierenwelzijn.



Daarnaast vervult de Raad van Beheer, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, de voortrekkersrol voor het plan Fairfok. In dit plan zijn een groot aantal beleidsambities uitgesproken die welzijn, gedrag, gezondheid en fokkerij van onze rashonden verder bevorderen. Om dit te realiseren is in het plan Fairfok een breed pakket aan maatregelen beschreven waarbij de verschillende betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen. Wij koppelen regelmatig onze stappen terug naar de Rijksoverheid die tot op dit moment zeer tevreden is over de wijze waarop onze ambities en voornemens worden uitgevoerd.



Wij nodigen het stadbestuur en alle fracties uit voor een gesprek, zodat wij kunnen laten zien hoe wij gedrag en welzijn van honden bij de organisatie van het evenement voorop stellen. Ons kantoor zetelt in Amsterdam. Dan kunnen wij tevens de historie van meer dan 120 jaar kynologie in Nederland laten zien.



Tevens nodigen wij hen ook graag uit voor een werkbezoek tijdens dit unieke wereld event in Nederland. De oud-burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, ondersteunde met veel passie in 2013 het bidtraject om de World Dog Show 2018 naar Amsterdam te krijgen. Hij was er dan ook trots op dat Nederland in 2013 de World Dog Show heeft binnengehaald naar zijn stad.



De Raad van Beheer staat voor het verantwoord houden van honden in alle disciplines, van het fokken van gezonde honden, showen tot aan sporten en actief bezig zijn met je hond.