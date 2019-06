Alphabet beste leasemaatschappij 2019

Leasemaatschappij Alphabet is als best presterende leasemaatschappij beoordeeld in het onderzoek ‘Benchmark leasemaatschappijen 2019’. Arval eindigt op een tweede plaats met een 8 en Athlon met een 7,8.



In het onderzoek, een onderdeel van de Ilisia Research Zakelijke Mobiliteitsmonitor, worden 500 fleetmanagers gevraagd om hun leasemaatschappij op meer dan 30 aspecten van de geleverde dienstverlening te beoordelen.



Op de belangrijkste tevredenheidsfactoren zoals oplossen van problemen, meedenken, nakomen van afspraken en de kwaliteit van de afwikkeling van schades scoorde Alphabet met een rapportcijfer van 8,1 als beste leasemaatschappij. De resultaten van de benchmark leasemaatschappijen 2019 laten eveneens zien dat Alphabet voor het 2de jaar op rij over de meest trouwe klantgroep beschikt.