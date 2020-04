SVR komt in actie voor kleine campings

Kampeerders en bedrijven succesvol in actie voor kleinschalige campings



De kleinschalige campings hebben het moeilijk: de poorten blijven gesloten en het doorgaans drukke voorseizoen valt door corona volledig in het water. Bij de Stichting Vrije Recreatie (SVR), de overkoepelende organisatie van kleinschalige campings met vaak een agrarische achtergrond, regende het bezorgde telefoontjes en mailtjes van kampeerboeren. Bas van Mill van de SVR: ‘We deden onderzoek: 40% van de aangesloten campings in Nederland gaf aan in acute geldnood te zitten. We konden niet werkeloos blijven toekijken. We wilden snel iets betekenen en niet wachten op de overheid. Daarom kwamen wij in actie en met resultaat: in zeer korte tijd zijn er al duizenden euro’s direct beschikbaar voor campings in nood.



Duizenden euro’s gedoneerd



Binnen een paar dagen ontstond er een bijzondere samenwerking: grote partners in de kampeerbranche zetten zich in voor de productie van een actiepakket waarvan de winst wordt gedoneerd. Kampeerders blijken graag ‘hun campings’ te helpen: binnen drie dagen werden al 2000 pakketten verkocht en zij doneerden bovendien vaak extra geld.



Tassen van tentdoek



Bas: ‘Het is hartverwarmend om te zien hoe graag mensen elkaar helpen, zowel de kampeerders als de bedrijven waarmee wij dit gestart zijn. Het is een bijzondere samenwerking. Na wat brainstormen met contacten in ons netwerk kwamen we op het idee om een leuk product te maken en de winst te verzamelen voor de campings in nood. Karsten Tenten heeft een atelier in Nederland en daar was door de huidige omstandigheden ook capaciteit over. Zij zagen direct het belang. Met hulp van Ten Cate hebben zij direct tentdoek geregeld: een handgemaakte en vooral unieke tas is het resultaat. Samen met een origineel ontwerp en ansichtkaarten, ontworpen door Karin Horstman van I Love Kamperen waren we klaar om te starten.’



Betrokken bij kampeerboeren



Kampeerders zijn betrokken bij hun ‘eigen’ kampeerboeren en willen er graag weer op uit. Bas: 'Op kleinschalige campings is de eigenaar heel betrokken bij zijn gasten, een gezellig onthaal met een kopje koffie en koekje is daar heel normaal. Nu doen kampeerders graag iets terug. Aangesloten campings melden zich bij de SVR voor hulp. In eerste instantie kijken we naar campings die momenteel niet in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Zo hebben veel kleine campings vanwege hun agrarische achtergrond niet de juiste SBI code. We helpen overigens aangesloten campings in binnen- én buitenland. De actie loopt nog door. We zijn nog maar net begonnen en we willen zoveel mogelijk campings deze crisis laten overleven. Als het aan de SVR ligt, allemaal.'



De SVR roept heel kampeerminnend Nederland hierbij op de kleine campings te steunen, door deel te nemen aan deze actie.