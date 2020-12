Dunkin’ opent in Flagship store in Brussel

29 december opent Dunkin’ zijn Flagship store aan de Nieuwstraat 2 te Brussel



De opening gaat gepaard met de bekende jaar gratis donuts actie** !!



Koffie- en donutgigant Dunkin’ opende zijn deuren in Antwerpen afgelopen 17 Juni, Met de vestiging aan de Keyserlei 49 maakte het toonaangevende coffee and baked goods merk zijn intrede in België. Op 29 December opent Dunkin’ zijn deuren van de Flagship store aan de Nieuwstraat 2 te Brussel De opening word groots gevierd met ludieke acties. Ook zijn Dunkin’s heerlijke koffie en donuts nu te bestellen op de Belgische webshop https://dunkin.be



Onlangs kondigde de Amerikaanse donut- en koffiegigant aan een tweede master franchiseovereenkomst te hebben getekend met Amba Douad B.V. en hierin afspraken te hebben gemaakt over de komst van vijftien Belgische filialen. De eigenaren van Amba Douad B.V. hebben toonaangevende ervaring binnen de retail- en horecabusiness en zijn ook verantwoordelijk voor de succesvolle groei van Dunkin’ in Nederland.



“We zijn blij ons merk verder uit te mogen breiden in België en dat mag groots gevierd worden”, aldus Nabil Besali, masterfranchise ondernemer Nederland en België. “We denken dat ons assortiment goed aansluit bij de wensen van de Belgische consument. De vestigingen in Antwerpen, Wijnegem en Brussel Midi hebben aangegeven een groot succes te zijn, zelfs in deze vervelende Covid periode daarom en mede door het vele verzoek van onze consumenten zullen we toch vervroegd inmiddels onze 5de vestiging openen in België .” De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop en vragen dan ook onze gasten zoveel mogelijk voor uit te bestellen via onze website https://dunkin.be



Openingsacties



De opening van Dunkin’ Brussel zal groots gevierd worden met de bekende openingsacties. De eerste 100 bezoekers die via onze website een bestelling plaatsen krijgen maar liefst een jaar lang gratis donuts*. Bestel een doos van 12 donuts en krijg 52 weken lang een doos donuts van 6 stuks cadeau. Ook krijgen bezoekers een Hot drankje naar keuze als ze de Dunkin’ NL/BEapp downloaden en Dunkin’ op Instagram volgen*. Door nu de app al te downloaden, kun je je alvast van je gratis lekkernijen verzekeren. Maak gebruik van de vele kortingen in onze app. De vestiging zal open gaan als een to go vestiging daar de huidige Covid maatregelen het niet toestaat om gasten te laten verblijven, zo gauw dit weer kan zullen wij dan ook ons onbijt, lunch en high tea gaan serveren aan onze consumenten.



Aanbod



Klanten kunnen bij de Dunkin’ vestigingen terecht voor een breed assortiment aan zowel warm als koud geserveerde koffiedranken van hoge kwaliteit, thee, Coolatta® ijsdranken, croissants, donuts, sandwiches. Daarnaast zullen er lokale lekkernijen worden verkocht, om de smaak van de Vlaamse consument tegemoet te komen. DE De vestiging aan de Nieuwstraat 2 te Brussel is 365 dagen per jaar geopend van 07.00 tot 23.00 uur geopend. Tijdens de Covid periode geledende regels aanpassingen mogelijk daarom nu geopend tot 22:00.



Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus kunnen Belgische donutfans vanaf vandaag al hun bestelling vooruit plaatsen Voor Brussel Nieuwstraat op dunkin.be voor Op 29 December kan de bestelling afgehaald worden.



Voor Dunkin’ fans die niet in de buurt van Brussel wonen is er ook goed nieuws. Vanaf afgelopen juni kun je via dunkin.be donuts bestellen om bij je thuis te laten bezorgen. Op de webshop is meer informatie te vinden over in welke postcodegebieden en op welke dagen er geleverd wordt.



Over Dunkin’



Dunkin’, voormalig Dunkin’ Donuts, is opgericht in 1950 en is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin restaurants die zijn gevestigd in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Nederland, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is in Canton, Massachussetts, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies.



*Voor actievoorwaarden en meer informatie over Dunkin’ België: https://www.dunkin.be