Recordaantal Nederlanders klaagt over buitenlande ondernemers

Utrecht, 15 maart 2018 – Gedoe in de luchtvaartsector en toename van grensoverschrijdende online aankopen zorgen voor meer klachten over buitenlandse ondernemers. In 2017 ontving het Europees Consumenten Centrum (ECC) een recordaantal vragen en klachten van Nederlandse consumenten over ondernemers die in een ander EU-land zijn gevestigd.



Consumentenvragen en -klachten



Het ECC ontving in 2017 meer dan 10.000 consumentenvragen en -klachten. Dat is een aanzienlijke stijging van 21,4% ten opzichte van 2016. Ongeveer 2/3 van de klachten werd door het ECC opgelost. Dit leverde consumenten ruim €300.000,00 op. De meeste vragen en klachten gaan over toerisme en vervoer waaronder luchtvaart en grensoverschrijdende online aankopen.



Vertraagde of geannuleerde vlucht is geld waard



Veel Nederlandse consumenten ondervonden in 2017 problemen met Europese luchtvaartmaatschappijen. De stakingen en faillissementen in de luchtvaartsector van het afgelopen jaar raakten de Nederlandse consument diep in de portemonnee. Gelukkig zijn consumenten zich steeds meer op de hoogte van hun rechten bij bijvoorbeeld vluchtvertraging of – annulering waardoor ze sneller hulp inschakelen als een luchtvaartmaatschappij ongegrond een claim afwijst en zij er samen niet uitkomen.



Grensoverschrijdende online aankopen



Ook kopen Nederlandse consumenten steeds vaker grensoverschrijdend én geven meer uit bij Europese webwinkels. Inherent aan deze stijging is de toename van het aantal klachten. De meeste vragen en klachten die het ECC ontvangt met betrekking tot online aankopen gaan over de betrouwbaarheid van online winkeliers, niet levering van een product, oplichting, garantienaleving en betalingsproblemen.



Director ECC Nederland, Eva Calvelo: “Consumenten zijn zich niet altijd bewust dat ze een aankoop doen bij een buitenlandse ondernemer doordat de website gewoon in het Nederlands is en de nodige (contact)gegevens ontbreken. Het is onze taak om bewustwording te creëren onder Nederlandse consumenten om het vertrouwen in de Europese markt te vergroten en deze consumenten bij te staan wanneer ze een probleem ervaren met een buitenlandse ondernemer.”