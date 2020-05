Eerste digitale ledenvergadering voor 70-jarige NCV

Op 26 mei 2020 heeft de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) voor het eerst in haar geschiedenis een digitale ledenvergadering (ALV) gehouden. Ongeveer 1/3 van de leden heeft deelgenomen aan deze vergadering.



Voorzitter Monica van Ee opende de vergadering en ging kort in op het 70-jarig bestaan van de vereniging en de plannen die allemaal gewijzigd zijn door de coronacrisis. Geen debat en viering, maar de NCV is er in deze tijd nog meer op gericht haar leden te ondersteunen. Door extra nieuwsbrieven, digitale spreekuren en lobby bij politiek en overheden. Het belang van cosmetica, zijnde producten voor de dagelijkse persoonlijke verzorging, én een belangenvereniging neemt in het komende spannende jaar alleen maar toe, aldus de voorzitter.



Een impact-analyse onder de leden, geeft aan dat er bij meer dan 35% een forse omzetdaling te verwachten is. Echter ook 80% heeft aangeven kansen te zien. De jaarrekening 2019 en de begrotingen 2020 en 2021 zijn vastgesteld. De NCV heeft bezuinigingen doorgevoerd. Mede daarom is het mogelijk om een speciale corona-contributieregeling voor de leden (zijnde fabrikanten en importeurs van cosmetica) in 2021 door te voeren. Directeur Ronald van Welie “De regeling is ter ondersteuning van de leden in deze moeilijke tijden. Het is een gebaar van solidariteit en saamhorigheid”. De leden hebben dit met waardering en instemming ontvangen. Aan het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid.



De bestuursleden Ivan de Jonghe (Henkel Beautycare) en Jean Charles Bondy (L’Oreal) zijn herkozen. Het bestuur bestaat verder uit voorzitter Monica van Ee (hannah Skin Improvement Research), vice-voorzitter Kim van Wijk-Hermus (Coty International), Paul van Dansik (Delarange Cosmetics), Christel Grootentraast (Kao Netherlands), Leo Hertz (Elha Cosmetics), Joanny Lijbers (Unilever Nederland), Ivo Weseman (Beiersdorf) en Hanneke Spruyt (P&G).



Het NCV-jaarverslag 2019 is gepubliceerd en te downloaden. De totale consumptieve bestedingen bedragen ongeveer 2,7 miljard euro. De totaalmarkt laat een positieve ontwikkeling van 0,5 tot 1,0% zien. Een besteding per hoofd van de bevolking van 161 euro per jaar. Een film over de marktontwikkelingen 2019 is gemaakt. NCV-directeur Ronald van Welie vertelt daarin meer over de meest interessante wetenswaardigheden. De film is te bekijken via YouTube.



De NCV organiseert de komende weken extra (digitale) bijeenkomsten zoals het coronaspreekuur en bijeenkomsten van de NCV-Academy ‘Bringing knowledge to members’ in samenwerking met aangesloten consultants en grondstofleveranciers. Het is altijd mogelijk om NCV-lid te worden.