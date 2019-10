Levensmiddelenindustrie blijft zeer stabiele sector



Toekomst met grote nationale en internationale uitdagingen



Amersfoort / Den Haag, 10 oktober 2019 – Uit de jaarlijkse Monitor 2019 van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), die vandaag tijdens de jaarbijeenkomst in Amersfoort wordt gepresenteerd, blijkt wederom dat de sector in Nederland zich zeer stabiel blijft ontwikkelen. De toekomstige uitdagingen waar de levensmiddelenindustrie voor staat worden deels veroorzaakt door politieke ontwikkelingen wereldwijd en in Europa. Voorbeelden hiervan zijn de gewijzigde opstelling van de VS ten opzichte van handelsverdragen en de Brexit. Na Duitsland en België is het Verenigd Koninkrijk (VK) het derde exportland voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De uitvoer naar het VK steeg in 2018 met 2,1 procent naar een bedrag van 4,6 miljard euro. Gegeven deze omvang, zal de Brexit voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie met zekerheid grote gevolgen hebben. De wereldwijde uitvoer van de levensmiddelenindustrie omvat in totaal een bedrag van 39,1 miljard euro.



Ook vormen de wereldwijde en nationale klimaatdoelstellingen grote uitdagingen voor zowel de Nederlandse bedrijven als de overheden. In de Monitor Levensmiddelenindustrie 2019 is voor het eerst de CO₂-uitstoot opgenomen. Marian Geluk, directeur van de FNLI, zegt hierover: “Sinds 2011 daalt de relatieve CO₂-uitstoot gemiddeld met 3 procent. De uitdaging voor de komende jaren wordt het realiseren van een absolute daling van die CO₂-uitstoot.’’



Met een totaal van 144.000 banen en een groei van 2,9 procent in 2018 draagt de levensmiddelenindustrie in Nederland substantieel bij aan de totale industriële werkgelegenheid. De werkgelegenheid stijgt het hardst in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. In beide provincies stijgt de werkgelegenheid met circa 5 procent, terwijl in de provincies Friesland en Limburg de werkgelegenheid juist daalt met 1 procent.



De groei van het totaal aantal levensmiddelenbedrijven zet door met 5,5 procent naar in totaal 6.525 bedrijven in 2019. Deze toename komt voor het overgrote deel door de stijging van het aantal (zeer) kleine bedrijven, dit zijn ondernemingen met minder dan 10 werknemers in dienst. De FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie van dit jaar laat zien dat sinds 2011 het aantal kleine bedrijven (< 10 werknemers) is toegenomen met 60 procent van 3.290 naar 5.266 bedrijven in 2019.



Over de Monitor Levensmiddelenindustrie



De Monitor Levensmiddelenindustrie geeft jaarlijks inzicht in de cijfers en tendensen binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De Monitor 2019 is ontwikkeld door economisch onderzoekbureau Decisio, in opdracht van de FNLI en wordt dit jaar voor de tiende keer gepubliceerd tijdens de FNLI Jaarbijeenkomst op 10 oktober in Rijtuigenloods te Amersfoort.



Download of bekijk de Monitor Levensmiddelenindustrie 2019 op www.fnli.nl onder ‘Publicaties’ en dan het hoofdstuk ‘Concurrentiekracht’.



-Einde bericht-