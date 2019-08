Verzet tegen de budgettrend in de reiswereld slaat aan, chiquere stedentrips winnen aan populariteit.



AMSTERDAM, 13 augustus 2019 – Prijsknallers voor pakketreizen zie je overal. De reisorganisatie Wigwam Travel pakt het anders aan en ruilt de budgettrend in voor kwaliteit. Reizen met fijne vliegtijden en goede hotels slaan aan bij de nieuwe generatie reizigers.



Een pakketreis van een prijsvechter valt vaak tegen. De vluchttijden snoepen een dag van je trip af en het hotel zag er beter uit op de foto’s. Wigwam Travel is reizen zonder teleurstellingen en met het vertrouwen dat je op een mooie plek verblijft. De jongere wil best iets meer betalen voor een pakketreis maar dan wel met een verblijf van uitstekende kwaliteit.



“Door handmatig de hotels te selecteren en deze te combineren met de juiste vlucht is de basis van je vakantie altijd in orde. Boeken is eenvoudig en het uitzoekwerk is al gedaan. Je hebt dus meer tijd om ook echt te genieten van je vakantie. We merken dat klanten dit fijn vinden en beoordelen ons dan ook met een 9.2 op Trustpilot.” Bob Stolk, Co-founder Wigwam Travel



Vooral korte stedentrips slaan aan

De groei zit vooral in het stedentrip aanbod. Dit zijn vaak kortere vakanties en daarom willen mensen ook niet te veel tijd kwijt zijn aan het zoeken en boeken. Een goed hotel vinden kan al gauw een halve dag in beslag nemen. Dan biedt Wigwam uitkomst, mede hierdoor is de verkoop van stedentrips in het afgelopen jaar met 300% gegroeid.



Over Wigwam

Wigwam Travel is opgericht in 2017 door twee jonge ondernemers Bob Stolk en Jens Steenhuis. Bij Wigwam Travel staan kwaliteit en service voorop, de hotels gaan door een strenge selectie en worden handmatig geselecteerd. Wigwam wil er op deze manier voor zorgen dat de mensen stressvrij op vakantie kunnen.