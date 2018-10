Historische ontmoetingen tussen Hoorn en Medemblik

Een historische ontmoeting. Letterlijk! Voor één keer is alles wat er in Nederland nog rond rijdt aan NS-materieel uit de jaren ’20 bij elkaar tijdens Spoor & Tram anno 1926. Deze themaweek vindt plaats in de herfstvakantie van 21 tot en met 28 oktober. Bezoekers van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik beleven daarin een reis, zoals die in de jaren ’20 kon worden gemaakt.



Mens & machine



Stoomlocomotieven NS 6513, NS 7742 Bello en NS 8107 en motorrijtuig NS omC909 komen vanuit diverse plekken in het land samen in Hoorn en nemen de bezoekers van de Museumstoomtram mee op een reis met nog meer historische ontmoetingen. Ontmoetingen met de rijdende NS-veteranen zelf, maar ook met historisch geklede reizigers in de rijtuigen, de stokers op de stoomlocomotieven en met de werklieden onderweg, die de speciale goederentrams uitladen bij de gerestaureerde stationsgebouwen uit 1887. De jongste bezoekers gaan op reis met een koffer vol opdrachten in het kader van de Speurtocht Stoomsafari.



Spoor & Tram anno 1926 is een samenwerking van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik met de Museum Buurtspoorweg en de Stoomtrein Goes-Borsele. Meer informatie over de uitgebreide dienstregeling en etickets: www.stoomtram.nl