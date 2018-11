DKG Groep behaalt MVO Prestatieladder niveau 4

DKG Groep, de groep achter de succesvolle merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, heeft niveau 4 op de MVO Prestatieladder behaald. Het bedrijf is daarmee de eerste in de branche.



De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met behulp van 33 MVO indicatoren kan een organisatie zich voortdurend ontwikkelen en zo met de juiste balans tussen People, Planet en Profit duurzaam ondernemen.



Met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder lieten we al zien dat we echt werk maken van het verminderen van CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie. Dit sloot prima aan bij onze ambitie om op de MVO Prestatieladder een treetje hoger te kunnen komen. Vanaf niveau 4 op de MVO Prestatieladder gaat het όόk over de rol buiten de eigen organisatie en wordt intensief samengewerkt met stakeholders in de keten.



“We zijn de eerste en enige keukenfabrikant in Europa die CO₂-neutraal produceert. Onze populairste keuken in de B2B markt heeft het milieukeurcertificaat en daar komen nog meer modellen bij. We ontwikkelen nu ook een circulaire keuken, die wordt zo hoogwaardig mogelijk gerecycled. Daarnaast moet ons wagenpark in 2020 volledig elektrisch zijn,” licht Toine van Rooij toe. Hij is als COO van DKG Holding voorzitter van de MVO werkgroep.



De organisatie onderscheidt zich ook op andere vlakken van branchegenoten. DKG Groep heeft 30 medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. En jaarlijks zijn er 40 BBL/BOL stageplaatsen. Samen is dat ca. 5% van het totaal aantal werknemers (Social return on investment). De samenstelling van de Raad van Commissarissen is sinds maart 2018 nieuw. Met de komst van drie dames bestaat de RvC nu uit drie dames en twee heren.



Als het om duurzaam ondernemen gaat willen we binnen onze branche en zelfs daarbuiten het verschil maken. Deze certificering bevestigt dat we goed bezig zijn.