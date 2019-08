British American Tobacco verwacht verdubbeling vapers in Nederland

British American Tobacco (BAT) verwacht dat het aantal rokers in Nederland dat overstapt op potentieel minder schadelijke e-sigaretten de komende jaren zal verdubbelen.



Vaping producten als e-sigaretten zijn volgens het Engelse volksgezondheidsinstituut Public Health 95% minder schadelijk in vergelijking met traditionele sigaretten. Voor de Britse autoriteiten zijn vaping producten een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid om het aantal rokers in de samenleving te laten verminderen. Zij zien hierbij niet alleen voordelen voor rokers die overstappen maar ook voor de samenleving als geheel.



BAT richt zich op de transformatie van de tabakssector, onder meer middels de ontwikkeling van en verkoop van e-sigaretten. Zo introduceert het bedrijf vandaag in Nederland een eigen e-sigaret onder de naam Vype. Dit product bevat geen tabak en bij het gebruik vindt geen verbranding plaats. In plaats hiervan wordt een e-vloeistof verdampt waarbij een nicotinehoudende aerosol wordt gegenereerd.



Voor BAT betekent dit een majeure transformatie van de onderneming. De focus gaat van louter tabaksproducten naar innovatieve, potentieel minder schadelijke producten als e-sigaretten. Om die slag te kunnen maken, investeert BAT significante bedragen. Alleen al 1500 eigen wetenschappers hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van tabaksloze alternatieven voor rokers.



Het bedrijf verwacht dat de omzet in deze producten de komende vijf jaar zal groeien naar £5 miljard per jaar in het segment van potentieel minder schadelijke producten tegen 2023/2024. In 2018 realiseerde het bedrijf een omzet van 901 miljoen pond in dit marktsegment. Op dit moment verkoopt British American Tobacco in meer dan 20 markten wereldwijd e-sigaretten.



Martijn van Loon, Country Manager van British American Tobacco Nederland:

“Dit is het juiste moment om een e-sigaret op de Nederlandse markt te lanceren. Wij verwachten dat het aantal vapers in Nederland de komende jaren zal verdubbelen. Wij hebben nu de technologie beschikbaar om volwassen rokers een voldragen alternatief te bieden voor traditionele sigaretten. Dit is goed voor de samenleving, de consument en onze aandeelhouders.”



“British American Tobacco is opgericht in 1902 en wij zijn meer dan 100 jaar actief op de Nederlandse markt, gericht op de productie en verkoop van sigaretten en roltabak. Wereldwijd zien wij dat het vaping-segment snel groeit en wij willen volwassen consumenten potentiële alternatieven voor traditionele sigaretten bieden. Wij richten ons op marktleiderschap in Nederland.”