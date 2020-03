DEX biedt oplossing voor veilig betalen thuisbezorgen

DEX ( www.dexpay.com ) is de nieuwe toonaangevende app waarmee gasten met hun mobiele telefoon eenvoudig en snel bij restaurants kunnen betalen. DEX biedt nu een innovatieve oplossing voor restaurants om thuisbezorging op een veilige en eenvoudige wijze te faciliteren.



Veilig en snel betalen met mobiele telefoon



Restaurants hebben het zwaar op dit moment. Als gevolg van het COVID-19 virus zijn alle horecagelegenheden gesloten. Restaurants bieden en masse thuisbezorging aan maar worstelen met het afrekenen. Er wordt geadviseerd om 1,5 meter van elkaar vandaan te blijven, dus een klant middels pinapparaat laten betalen, is geen optie. Daarnaast hebben veel restaurants niet de mobiele betaalterminals in huis om deze aan hun bezorgers mee te geven. Tot slot is het betalen door middel van een betaalterminal niet de meest hygiënische optie.



DEX ( www.dexpay.com ) heeft een oplossing bedacht om restaurants hulp te bieden. Door middel van een QR-code op de bestelbon kunnen gasten bij de bezorging van hun maaltijd heel snel en eenvoudig de bestelling betalen met hun eigen mobiele telefoon. Dit zorgt er onder andere voor dat de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het Coronavirus worden gehandhaafd.



Gemak voor restaurants



Met de software van DEX wordt op elke bon een unieke QR code geplaatst. Deze QR code kan worden gescand met iedere mobiele telefoon. Na het scannen van de QR code kan de klant met z’n mobiele telefoon direct betalen via iDeal, Credit Card, Apple Pay en PayPal.



Voordeel van deze betaalmogelijkheid voor restaurants is een snelle en veilige afhandeling. Bovendien hoeven de bezorgers geen contant geld of pin terminal mee te nemen.



Gratis betalen



DEX is onlangs gestart en rekent geen betaalkosten aan restaurants tijdens de Coronacrisis. Hierdoor kunnen restaurants veel geld besparen in deze crisissituatie.



Aanmelden voor DEX



Restaurants die ook gebruik willen maken van betalen met QR code via DEX kunnen zich aanmelden op https://dexpay.com/contact-us/



Over DEX



DEX is een eenvoudige manier om te betalen in restaurants, middels QR code die op de bon geprint wordt. Met de DEX app waarmee restaurantbezoekers hun rekening kunnen betalen, punten kunnen sparen voor gratis etentjes en hun betaalbonnetjes efficiënt kunnen verwerken. DEX wordt door tientallen restaurants in Nederland ondersteund.