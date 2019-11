COLOGNE FINE ART & DESIGN 2019 brengt ode aan Bauhaus

1 november 2019 - De 50ste editie van de internationale kunstbeurs COLOGNE FINE ART & DESIGN vindt dit jaar van 21 t/m 24 november plaats. Onder leiding van directeur Daniel Hug brengt de jubilerende beurs met de tentoonstelling ‘Bauhaus origineel’ een ode aan 100 jaar Bauhaus-design. De presentatie ‘Utopia of Form’ sluit daarop aan en laat op associatieve wijze de invloed van de Duitse school op navolgende generaties zien. Naast de inspirerende mix van kunst, ambacht en design van de oudheid tot het heden, weerspiegelt het aanbod van de 95 exposanten de hernieuwde interesse voor het Bauhaus-design. https://www.colognefineart.com/





Bauhaus origineel



Het Bauhaus-jubileumjaar heeft de belangstelling voor misschien wel de belangrijkste kunst- en designbeweging van de 20e eeuw nieuw leven ingeblazen. In dit kader brengt de Keulse kunstbeurs een ode aan het Bauhaus design met de tentoonstelling ‘Bauhaus origineel’, welke wordt samengesteld door verzamelaar en galeriehouder Ulrich Fiedler. Diverse prototypes en originelen van baanbrekende ontwerpen worden gepresenteerd, van Theodor Bogler’s combinatietheepot tot de designicoon-stoel B5 van Marcel Breuer. Galerie Derda en Galerie Berinson zorgen voor foto’s, grafische afbeeldingen en schilderijen uit die tijd. Tentoonstellingsontwerper Meyer Voggenreiter baseerde zich op de kleurrijke kioskontwerpen van Herbert Bayer waardoor de nieuwe alledaagse cultuur van toen tot leven komt. De tentoonstelling laat zien hoezeer de scholen van Weimar en Dessau waren verweven met het gedachtengoed van de moderniteit. De tentoongestelde objecten belichten samen ook de genderkwestie van het Bauhaus. Naast de wereldberoemde iconen van het meubeldesign zien bezoekers er eveneens weinig getoonde kunstwerken. In de speciale presentatie ‘Utopia of Form’ wordt een caleidoscopisch beeld geboden van de vele artistieke stijlen die na de Bauhaus-periode volgden. Het gaat hier om een associatieve ontmoeting, met de vormentaal van het Bauhaus als inspiratiebron. Samensteller van deze tentoonstelling is P.C. Neumann.



Cologne Fine Art & Design viert haar 50e editie met een divers aanbod van kunst, antiek en design. Onder de aanbieders van het moderne ontwerp bevindt zich de nieuwe exposant Sebastian Jacobi uit Bad Ems, die zijn stand met meubilair van de Fransman Jean-Joseph Chapuis (1765-1864) inricht. Diens werk kan worden beschouwd als de neoklassieke voorganger van Thonet’s meubilair in gebogen hout. Chapuis inspireerde ook de beroemde ontwerpers Alvar Aalto en Ray Eames. Vier Nederlandse deelnemers zijn op de jubilerende kunstbeurs aanwezig. The old Treasury uit Kerkrade en Floris van Wanroij Fine Arts uit Dommelen worden vergezeld door nieuwkomers Kollenburg Antiquairs uit Oirschot en de Rotterdamse Galerie VIVID. De laatstgenoemde galerie staat bekend om haar focus op de De Stijl-beweging en biedt onder meer een Rood-blauwe stoel van Gerrit Rietveld (1888-1964) aan. De designklassieker werd door G.A. Van de Groenekan voor de Verpaalen Villa in Breda gemaakt en stamt uit 1965.





COLOGNE FINE ART & DESIGN



Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Keulen



Openingstijden: 21 t/m 24 november 2019



21 - 23 november 2019: 11.00-19.00 uur; 24 november 2019: 11.00-18.00 uur