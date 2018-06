Ronald Giphart vaart blind door de Utrechtse grachten

Op donderdag 21 juni geven Oogfonds-ambassadeur Ronald Giphart en directeur Edith Mulder het startschot van Blind voor 1 dag. Zij trappen deze actie af door blind een kanotocht te maken door de Utrechtse grachten. Samen met honderden actievoerders door het hele land vragen zij begrip voor de obstakels die slechtzienden en blinden iedere dag overwinnen, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor oogonderzoek. Naast particulieren komen diverse gemeentes, zorginstellingen, scholen en bedrijven als Microsoft Nederland, Rabobank en Specsavers in actie.



Op blindvoor1dag.nl zijn meer dan 100 particuliere acties en 30 teams aangemeld. Alle deelnemers gaan een persoonlijke uitdaging aan terwijl ze een simulatiebril dragen waarmee wordt ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Samen wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek en begrip gecreëerd voor mensen met een visuele beperking. Zo kunnen de leerlingen van meester Rick in Luyksgestel dankzij het Blind voor 1 dag-lespakket zelf ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, net als hun klasgenootje Anne.



Bij de actie van team Eyeopener uit Leeuwarden kan iedereen meedoen. Eyeopener organiseert ‘Komt het zien!’, waarbij bezoekers geblindeerd een theaterstuk bijwonen met live beschrijving door een blindentolk. Aanschuiven voor een blind diner is ook een optie. In het Haagse restaurant De Smulhoeve, dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking, stellen geblindeerde gasten hun zintuigen op de proef tijdens een driegangendiner.



Ook thuisblijvers kunnen een steentje bijdragen. Zo verloot kunstenares Andrea Bardoul, die zelf aan een progressieve oogziekte leidt, een bijzonder kunstwerk onder haar donateurs. Inmiddels heeft ze al bijna 1500 euro opgehaald met haar werk dat niet alleen prettig is voor het oog, maar ook voor de handen. “Ik werk veel met verdikkingen, dit betekent dat je kunt voelen wat ik maak. Iedereen moet kunnen genieten van kunst”, aldus de kunstenares.



Over Blind voor 1 dag

Steeds meer Nederlanders worden slechtziend of blind. Deze stijging wordt veroorzaakt door de vergrijzing en de toename van diabetes en hoge bijziendheid, welke het risico op een oogziekte verhogen. Met de actie Blind voor 1 dag zet het Oogfonds toegankelijkheid op de maatschappelijke agenda en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doen zij samen met ambassadeurs Ronald Giphart, Chantal Janzen, Rick Brandsteder, Charly Luske en Anky van Grunsven. De actie steunen met een donatie kan op www.blindvoor1dag.nl.