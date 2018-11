Praktijkmiddag: Wereldgezondheid, u (g)een zorg?

Op dinsdag 18 december 2018 organiseert Alles is Gezondheid een landelijke praktijkmiddag voor gezondheidsprofessionals die een bijdrage willen leveren aan een gezondere en duurzame wereld.



M.m.v. Reinier van den Berg (RTL, duurzaam ondernemer), Gemeente Rotterdam/Gezond010, VTV In2Action, Krachtige Basiszorg/Overvecht Gezond!, Greendish en het mini-FitFestival.



Wereldgezondheid, ver van mijn bed show? Nee hoor, want wereldgezondheid gaat juist over uw eigen wijk, stad of regio. In de bijeenkomst laten drie praktijkvoorbeelden uit het netwerk van Alles is Gezondheid zien hoe ze een contributie leveren aan hun alledaagse wereldgezondheid en duurzame leefomgeving.



Te weten:



VTV In2Action is een serious game die met positief resultaat is gespeeld door beleidsmakers in diverse gemeenten in Nederland. Van Schiedam tot Deventer. Met als doel om spelenderwijs een lokaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen.



Krachtige Basiszorg is een integrale wijkaanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. In Overvecht in Utrecht is de aanpak effectief gebleken (o.a. minder zorggebruik en zorgkosten).



Greendish wil de keuken van de wereld vergroenen. Met een op wetenschap gebaseerde aanpak maakt deze duurzame onderneming flinke impact met kleine veranderingen op het bord. Onder andere bij Van der Valk en Pathé.



Wethouder Sven de Langen van Rotterdam vertelt hoe deze wereldstad werkt aan een ‘wereldse’ gezondheid voor haar inwoners. Met tal van initiatieven voor een gezondere leefstijl (o.a. FitFestivals, Rotterdam eHealth agenda, De Groene Connectie).



De echte boodschap van vandaag komt van Reinier van den Berg (RTL): om de wereld(gezondheid) te redden, moeten we snel drastische maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde en onze leefomgeving duurzamer gaan inrichten.



De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 december 2018, 13.30-17.00 uur bij BlueCity in Rotterdam. Deelname is gratis. Zie voor het volledige programma en aanmelden http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/uitnodiging-18-december-2018-wereldgezondheid-u-geen-zorg