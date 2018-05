Hondenliefhebbers genieten van warme Dag van de Hond 2018

Afgelopen zondag 27 mei namen meer dan 5.000 bezoekers deel aan de achtste landelijke Dag van de Hond. Ondanks het warme weer was deze dag weer een groot succes, met meer dan 35 deelnemende locaties verspreid over heel Nederland. Tijdens de Dag van de Hond kan iedereen, met of zonder hond, bij de deelnemende locaties terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van honden en allerlei vormen van hondensport.



Voor de Dag van de Hond zetten de deelnemende kynologenclubs, hondensportverenigingen en rasverenigingen gezamenlijk hun poorten open voor het publiek.



Doel van de Dag van de Hond is iedere hondenliefhebber, met of zonder hond, kennis laten maken met alle leuke en leerzame activiteiten die je met een hond kunt doen.



Dat dit doel ruimschoots behaald is, blijkt uit de vele positieve reacties van de bezoekers. De locaties hadden allemaal hun programma aangepast aan het warme weer met onder andere extra schaduwplekken en voldoende water voor afkoeling en waren de activiteiten aangepast aan de warmte.



Het thema van dit jaar, Sport & Spel, bleek populair onder het brede publiek. De bezoekers hebben kennis kunnen maken met een grote diversiteit aan sport- en spelactiviteiten die ze samen met hun hond kunnen beoefenen. Ook voor de kinderen was er genoeg te doen, zo konden ze meedoen aan de kleurplatenwedstrijd en daarmee leuke prijzen winnen. Iedereen ontving aan het einde gratis de speciale Dag van de Hond-informatiedraagtas.



De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van honden en hondensport in Nederland, is initiatiefnemer van de landelijke 'Dag van de Hond' Het grote succes de afgelopen jaren, en ook dit jaar weer, laat de behoefte aan een dergelijk evenement zien. Om die reden heeft de Raad van Beheer na afloop direct besloten om volgend jaar de Dag van de Hond weer te organiseren. Graag zien we alle hondenliefhebbers volgend jaar terug op 26 mei 2019.