'Reken op zelfregulering rond kerstdagen'

Dit is een expertquote van Peter van den Besselaar van Logeion, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: N Z G Gommers: sla kerst maar een jaartje over | ANP



In een interview liet Hugo de Jonge deze week weten dat de versoepeling van de coronamaatregelen waarschijnlijk niet voor de feestdagen gaan plaatsvinden. Ook Diederik Gommers raadt aan om kerst een jaartje over te slaan. Dat is heel wat, in zo'n bijzondere tijd. Toch denk ik dat Nederlanders ook rond de kerst de coronaregels in acht zullen nemen. Natuurlijk zal er een deel zijn dat zich niet aan de maatregelen houdt, maar daarbuiten heerst er een breed gedeeld volksgevoel over wat slim is.



Ik las dat er in Duitsland maximaal tien mensen aan een kerstdiner mogen zitten. Wanneer wij die regel in Nederland invoeren, denk ik dat veel mensen zullen denken: we doen het lekker met z’n vieren. Ik reken op een zekere mate van zelfregulering, mensen willen ook tijdens de feestdagen geen extra risico’s lopen.



Peter van den Besselaar is expert op het gebied van zorgcommunicatie bij Logeion en partner bij Bex*communicatie.