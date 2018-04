Dunkin’ Donuts komt naar Almere

Een van ’s werelds toonaangevende coffee & baked goods merken geeft primeur van de Dunkin’ Donuts Mobile Store aan Almere op 26 april



Dunkin’ Donuts, een van de meest populaire donut- en koffieketen, komt met haar nieuwe, unieke concept, De Dunkin’ Donuts Mobile Store, als allereerst naar Almere op 26 april. Met de rijdende Dunkin’ Donuts pop-up winkel kan de vraag vanuit het hele land naar het welbekende coffee & baked goods merk, beantwoord worden. Dunkin’ Donuts heeft onlangs haar elfde vestiging in Eindhoven geopend, een enorm succes. Met de Mobile Store kunnen nu nog meer mensen bediend worden met de populaire koffie en donuts.



Dunkin’ Donuts pop-up store in Almere



Op 26 en 27 april, Koningsnacht en -dag, is de rijdende Dunkin’ Donuts store op het Stadhuisplein in Almere te vinden. Tevens komt zij naar het Bevrijdingsfestival Flevoland op 5 mei. Twee ideale locaties, want de Dunkin’ Donuts Store is geschikt voor elk event en locatie: van muziekfestivals tot aan beurzen of als echte store.



Michael Murphy en Barry Bouqet van de organisatie hebben er alles aan gedaan om de primeur naar Almere te halen. Dunkin’ Donut heeft veel aanvragen gekregen om de primeur van de rijdende winkel. Hun vastberadenheid om de primeur naar Almere te halen, samen met de groeiende vraag vanuit inwoners van Almere, hebben ervoor gezorgd dat Almere de aftrap krijgt van de rijdende donut winkel. Mogelijk is dit het begin van een permanent verblijf van Dunkin’ Donuts. Er zijn plannen om in het vierde kwartaal van dit jaar een vestiging te betrekken op een geweldige, centrale locatie.



Gratis donuts



Zo’n feestelijke gebeurtenis gaat niet onopgemerkt voorbij. Bij aankoop van een doos donuts krijgen de eerste 5 klanten een jaar lang elke maand een doos donuts ter waarde van €18,95. Maar dat is nog niet alles. De zesde tot de vijftigste klant krijgt een jaar lang elke maand een doos donuts ter waarde van €9,95.



De rijdende Dunkin’ Donuts winkel is ingericht volgens de nieuwste, internationale huisstijlelementen en is meer dan de food trucks die we op dit moment kennen. Hij doet niet onder voor een echte store, waardoor de complete Dunkin’ Donuts experience helemaal tot recht komt.



De Dunkin’ Donuts Mobile Store is beschikbaar en te boeken voor en door elk festival, event, gemeente, winkelcentrum en andere partijen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@dunkindonuts.nl of via 06-18200337.



Over Dunkin’ Donuts



Dunkin’ Donuts, opgericht in 1950, is één van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Polen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland. Dunkin’ Donuts Mobile Store is een van de nieuwste concepten van het wereldwijde merk op Nederlandse bodem: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ Donuts is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies.



Voor meer informatie: http://www.dunkinbrands.com/