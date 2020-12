Moslims in actie tegen eenzame Kerst

AMSTERDAM, 21 december 2020 – Kerst wordt dit jaar anders. Door het Coronavirus en de lockdown zal Kerst voor te veel mensen eenzaamheid betekenen in plaats van gezelligheid. Om hier een stokje voor te steken, gaan moslims zelf in actie & roepen iedere Nederlander op om mee te doen met de Kunst van het Samenleven Kerst actie. Je kunt meedoen door een kaartje te schrijven (plus een klein geschenkje als je dat wil) voor iemand die dat goed kan gebruiken. Om anderen te inspireren ook hieraan mee te doen kun je een foto maken en dit delen via #KunstvanhetSamenleven en #eenkleingebaar.



‘De komst van donderdag is op woensdag al bekend’ luidt een buitenlandse gezegde. Corona zorgt ervoor dat mensen niet naar hun familie kunnen of hun familie niet kunnen zien. Vooral voor mensen die al eenzaam zijn, wordt deze kerst misschien nog eenzamer. Om deze eenzame Kerst voor minder mensen eenzaam te laten verlopen heeft het platform Kunst van het Samenleven ervoor gekozen om een kerstkaarten-actie te lanceren. Hiermee hoopt zij een lichtpuntje te bieden aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. "Dit kan heel goed terwijl wij tegelijkertijd de maatregelen in acht houden die bedoeld zijn om het virus niet verder te laten verspreiden."



Hoe kun je meedoen?



Het initiatief legt uit: “Zorg ervoor dat jouw kaart terechtkomt bij iemand die dit goed kan gebruiken. Een buur, vriend, of misschien iemand die eenzaam is of voor wie dit gebaar een verschil kan maken. Wanneer je meerdere kaarten kunt maken (of met familie, de buurt en/of vrienden meerdere kaarten kunt maken) denk er dan ook aan dat je de kaarten (en het eventuele gebak) ook bij organisaties kunt leveren (zoals thuiszorgorganisaties, politie, AZC’, dakloze opvang, verpleeghuizen en ziekenhuizen).”



Is het wel veilig?



“Jouw kaartje kun je in de brievenbus doen, aanbellen en op 1,5 meter afstand toelichten. Als je het nog veiliger wenst te houden, dan kun je ook je telefoonnummer op het kaartje schrijven met de opmerking dat mensen jou via Whatsapp kunnen beeldbellen. Zo kunnen we elkaar op veilige afstand blijven zien en spreken”, aldus de organisatie.



Over Kunst van het Samenleven



Initiatiefnemer Saniye Calkin legt uit: “Bij eerdere vergelijkbare acties heeft Platform Kunst van het Samenleven landelijk met 64 lokale partners uit 35 steden ruim 21.000 mensen in contact weten te brengen. Dit om, zoals de naam het al zegt, de kunst van het samenleven te bevorderen. Omdat fysiek contact dit jaar niet mogelijk is, hebben wij gezocht naar alternatieve manieren om mensen dichterbij elkaar te kunnen brengen.”