Meer dan 60 levensgrote dino’s onderweg naar Utrecht

Meer dan zestig levensgrote en bewegende dino’s van over de hele wereld zijn onderweg naar Jaarbeurs te Utrecht. Samen vormen ze van 7 juli tot en met 2 september World of Dinos, de grootste Dino Expo van Europa. ,,Het was een flinke uitdaging om alle dino’s naar Nederland te vervoeren omdat sommige dino’s meer dan 12 meter hoog zijn.’’ Zegt projectmanager Mariska van den Hout. ,,Inmiddels zijn alle dino’s de grens over, schrik dus niet als je binnenkort levensgrote dino’s tegenkomt op de snelweg!’’ De attractie is uniek in zijn soort en in eigen beheer gecreëerd door Hillenaar Events uit Leiderdorp.



Voorbereidingen voor World of Dinos zijn in volle gang. ,,De omvang van de expo is zo groot dat er speciaal een karavaan aan vrachtwagens is ingezet om de 60 levensgrote dino’s te transporteren naar Utrecht.'' Vertelt Van Den Hout. ,,De expo omvat meer dan 7.000 vierkante meter en is uitgerust met de nieuwste special effects. Bezoekers zullen versteld staan van de indrukwekkende, levensgrote replica’s van hun favoriete dinosaurussen zoals een reusachtige Tyrannosaurus rex en vliegende reptielen zoals de Pterodactylus.” Aldus Van den Hout.



Educatie is een belangrijk speerpunt voor de organisatie. ,,World of Dinos is geschikt voor zowel jong als oud.'' De expo is onderverdeeld in werelddelen waar bezoekers oog in oog komen te staan met dinosaurussen die op ware grote in op maat gemaakte decors tentoongesteld zijn. ,,Bezoekers leggen een educatieve route af van zo’n 1,5 uur langs de verschillende dino’s. Zo leert men spelenderwijs meer over de dinosaurussen en de tijd waarin zij leefden." Realistische dino’s en interactieve elementen worden gecombineerd tijdens de tentoonstelling. De wetenschappelijke informatie die vrijkomt is geschreven in samenwerking met Dr. A.S. Schulp, Senior Researcher gewervelde fossielen bij Naturalis. ,,Momenteel wordt de Jaarbeurs volledig getransformeerd naar een waar ‘jurassic park’.'' Aldus Van Den Hout. Ze noemt World of Dinos het ultieme familieuitje tijdens de zomervakantie.



Over Hillenaar



Hillenaar Events heeft haar sporen verdiend in de wereld van live entertainment. De in Leiderdorp gevestigde onderneming heeft alle expertise die nodig is voor de productie van events in eigen huis. Van creatie en techniek tot marketing en promotie. Eerder werden met succes diverse wintercircussen geproduceerd in Nederland. Hillenaar maakte faam met YouTube events waarbij creators hun kanaal vertalen naar theatershows. Ook werden concerten in coproductie op de markt gebracht rond Elvis (in Ahoy), Michael Jackson (in het Haagse World Forum Theater) en B-Brave (Jaarbeurs). Het bedrijf is veelzijdig. Onderdeel van Hillenaar is tevens out-of-home onderneming Hillenaar Outdoor. Dit bedrijf exploiteert onder meer digitale Reclamemasten langs snelwegen, Abri’s en Billboards. Een perfect netwerk om snel een groot publiek te bereiken. Nieuw is de komst van Social Friendz. Dit is een marketing bureau dat merken koppelt aan influencers. Bijzondere vermelding verdienen tevens de websites Ticketveiling.nl en Tripper.nl. Deze actiekanalen vallen eveneens onder de Hillenaar vlag.