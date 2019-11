Nieuw kinderboek wil een bijdrage leveren aan een betere wereld



In ‘Het Kerstcadeau’ ( https://www.facebook.com/goudounov/ ), een Kerstverhaal van de gezusters Goudounov, wil de Kerstman dit jaar niet naar de Aarde komen voordat zijn liefste wens is vervuld om een cadeau te vinden, dat de mensen blijvend gelukkig en tevreden zal maken.



Het verhaal is geschreven door de gezusters Goudounov ( https://bit.ly/2pFYqdp ), beide onderwijzeres, tijdens hun verblijf in Noorwegen in 2001 en oorspronkelijk uitgevoerd als een 2 uur durend luisterverhaal met muziek en liedjes. Jet Kat van Uitgeverij Waagmuis ( https://www.waagmuis.nl/ ) in Amsterdam, publiceert deze kerstvertelling niet alleen als een ontroerend verhaal, maar ook als een middel voor vredeseducatie. Het verschijnt als hardcover, e-book en luisterboek.



Korte inhoud:

De Kerstman kan er niet meer tegen. Hoe prachtig de cadeaus ook zijn, die hij voor de mensen uitzoekt, een paar dagen na Kerst is iedereen weer humeurig en ontevreden. En dat is het net of het nooit Kerst is geweest. Dit jaar besluit hij om niet naar de aarde te komen voordat hij het Cadeau heft gevonden, dat iedereen voor altijd gelukkig en tevreden zal maken. Met zijn rendier Nikolai en het feetje Radja gaat hij op reis op de Kerstster om dit bijzondere cadeau te zoeken.



Op Aarde begrijpt niemand wat er aan de hand is: nergens kerstbomen, geen lichtjes in de straten, geen kerstcadeaus in de etalages. De kinderen stellen vragen, maar de ouders hebben geen antwoord. In alle landen zijn de regeringen ongerust, dat de Kerstman misschien is gekidnapt en dat er iemand met de cadeaus vandoor is. De stemming daalt tot beneden nul.



De dag voor kerst heeft de Kerstman nog steeds niets gevonden. Hij is wanhopig en wil het opgeven. Maar dan gebeurt het wonder. De Koningin der Feeën laat hem het echte cadeau zien.



Dankzij de moed van het Chinese jongetje Li Wu Tse, die de regering dwingt om de waarheid te zien, wordt de wens van de Kerstman eindelijk vervuld en krijgen de mensen zelfs meer dan ze verwachten.