Actuele beeld woning- en hypotheekmarkt onderzocht in ‘Onderzoek Hypotheekmarkt 2020’

Wat zijn de actuele woon- en hypotheekwensen van Nederlandse huizenkopers?



De Nationale Hypotheekbond heeft samen met marketingbureau BrainsLab en databedrijf Whooz de Nederlandse hypotheeksector in kaart gebracht. Hiervoor zijn de hypotheken van ruim 50.000 huishoudens geanalyseerd. De conclusies zijn op 5 november gepubliceerd in het rapport ‘Onderzoek Hypotheekmarkt 2020’. Het rapport geeft een beeld van de actuele woning- en hypotheekmarkt in Nederland. Het vertelt ook wat de woon- en hypotheekwensen zijn van 11 verschillende doelgroepen.



De huidige woningmarkt

Meer leenruimte, een historisch lage hypotheekrente en krapte op de woningmarkt hebben een nieuwe woningcrisis veroorzaakt: de crisis van het woningtekort. Hoe staan gezinnen er nu financieel voor? Wat zijn hun woonwensen en doorstroommogelijkheden? In het rapport wordt de Nederlandse woningmarkt in kaart gebracht. Dat geeft interessante inzichten, zoals:



• In de huidige koopwoningmarkt blijven toch nog 282.100 huizenbezitters achter met een restschuld als ze hun huis nu verkopen



• De toename van het aantal gezinnen dat een woning zoekt, is in 8 jaar tijd 40% harder gegroeid dan de toename van het aantal beschikbaar gekomen woningen



De maatregelen die in 2012 zijn genomen met rond het verkrijgen van een hypotheek hebben hun werk gedaan. De omstandigheden in 2020 zijn dan ook sterk gewijzigd, waardoor opnieuw bijsturen gewenst is. Naar de toekomst toe is het wenselijk om de toepassing van instrumenten als aflossingsvrij, rentepercentage, leenruimte en flexibele inkomensdelen in hypotheekbepaling, structureel te monitoren en bij te sturen bij veranderende marktomstandigheden.



Hypotheekwensen per doelgroep

Het rapport geeft daarnaast inzicht in de specifieke woon- en hypotheekwensen van 11 doelgroepen. De grootste doelgroep bij wie het onderwaterrisico nog steeds bovengemiddeld voorkomt, is bijvoorbeeld de doelgroep ‘Gewoon Gemiddeld’. Deze doelgroep bezit ongeveer 25% van alle koopwoningen in Nederland. Woningen van deze doelgroep worden vaak gekocht door doorstromers, die op hun beurt woningen vrijmaken voor starters. Komt de doelgroep Gewoon Gemiddeld in beweging, dan komt dus de gehele huizenmarkt in beweging. Dat zorgt ervoor dat deze doelgroep een sleutelrol vervult in de huidige woningmarkt.



