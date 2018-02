Hotelkamerveiling.nl viert 10-jarig jubileum

VEENENDAAL, 20180208 -- Hotelkamerveiling.nl viert vandaag haar 10-jarig jubileum. Precies 10 jaar geleden ging de website van het bedrijf ‘live’ na de oprichting door de heren Klaas, Matthijs en Jasper Stekelenburg.



“We zijn er trots op dat we in de afgelopen 10 jaar zo hard gegroeid zijn en inmiddels meer dan 740.000 leden hebben mogen verwelkomen; hun loyaliteit heeft ons zover gebracht”, aldus Matthijs Stekelenburg, Managing Partner. Ook noemt hij het realiseren van inmiddels meer dan 4 miljoen boekingen een mijlpaal die het bedrijf niet had kunnen bereiken zonder de inzet en betrokkenheid van het gehele team van medewerkers. Alhoewel Hotelkamerveiling.nl reeds een aantal jaren marktleider is op het gebied van het online veilen van hotelkamers en hiermee een begrip is voor de consument, wordt er nog altijd hard gewerkt aan verdere groei van het succesvolle concept. “Tijdig innoveren en verwachtingen overtreffen door goede service zijn hierbij sleutelwoorden”, aldus Stekelenburg.



Over Hotelkamerveiling.nl



Op Hotelkamerveiling.nl kan men op een leuke manier tegen een aantrekkelijk tarief een hotelarrangement. In februari 2008 startte hotelier Klaas Stekelenburg samen met zijn zoons Matthijs en Jasper de online veilingsite. Inmiddels heeft de veilingsite een wereldwijd aanbod van duizenden hotels waaronder de meeste bekende hotelketens. Naast de 740.000 leden die de site heeft mogen verwelkomen zijn er meer dan 113.000 Facebook Fans. De klantenservice is 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar, alsook via online chat, whatsapp en e-mail. Op online reviewplatform Trustpilot krijgt Hotelkamerveiling.nl momenteel de beoordeling Excellent met bijbehorend cijfer 9.0.







Voor meer informatie: www.hotelkamerveiling.nl