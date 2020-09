Tentoonstelling over W.G. van de Hulst, meesterverteller

Op vrijdag 18 september opende de tentoonstelling ‘Ruim een eeuw leesplezier met W.G. van de Hulst’ in de Oudheidkamer Ridderkerk. De basis van de tentoonstelling wordt gevormd door de grote collectie boeken en objecten van W.G. van de Hulst uit het bezit van Annemarie Fokker. De tentoonstelling is aangevuld met materialen uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.







Meesterlijke verteltrant



'Peerke en zijn kameraden', ‘Rozemarijntje’, ‘In de Soete Suikerbol’, ‘Het wegje in het koren’, bij veel mensen roepen deze titels herinneringen op aan hun jeugd. Ook Annemarie Fokker is sinds haar vroege jeugd gefascineerd door de boeken van W.G. van de Hulst. ‘Zijn meesterlijke verteltrant raakt je in het hart’, vertelt ze enthousiast. ‘Dat is ongetwijfeld het geheim dat zijn boeken nog steeds worden gelezen.’







Kindgericht onderwijs



Voor de tentoonstelling heeft Fokker samengewerkt met historicus Jacques Dane van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Dane is tevens de biograaf van W.G. van de Hulst. Tijdens de tentoonstellingsopening verzorgde hij een lezing over Van de Hulst die hij een belangrijke rol toedicht in de ontwikkeling van het onderwijs: ‘Zowel als schrijver als in zijn hoedanigheid van leerkracht en hoofd der school, heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan het meer kindgericht maken van het onderwijs.’







Tweedehands boeken



Tijdens de tentoonstelling is ook een groot assortiment tweedehands boeken van de schrijver te koop. De tentoonstelling ‘Ruim een eeuw leesplezier met W.G. van de Hulst’ is te zien tot 14 november in de Oudheidkamer aan de Kerksingel 26 in Ridderkerk van woensdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.