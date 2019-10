Hondenpoep opruimen is liefde

De Koninklijke Hondenbescherming gaat de strijd aan met een van de grootste ergernissen: hondenpoep op straat. Niemand vindt het fijn om in een hondendrol te trappen. Hondenpoep is vies, het stinkt en mensen krijgen een hekel aan honden door hondenpoep op straat. Om te voorkomen dat we hier massaal intrappen en dat honden een slecht imago krijgen, lanceert de Hondenbescherming de ludieke bewustwordingsspot ‘Goed Baasje, Goed Karma’.



De online lancering van de spot is in het kader van de landelijke bewustwordingscampagne #TjaKarma. Vanaf vrijdag 4 oktober (Werelddierendag) is de spot ook op landelijke televisie te zien.



De bewustwordingsspot ‘Goed Baasje, Goed Karma’ gaat over een hondenbezitster die de liefde van haar leven vindt door de drol van haar hond op te ruimen. De boodschap is duidelijk: wie goed doet, goed ontmoet. Dat geldt zeker ook voor hoe we met onze honden omgaan. Zorg goed voor je hond en wees niet laks in het opruimen. Anders loop je misschien zelfs de liefde van je leven mis.



Kleine moeite



‘Ruim achter je hond op’. Woordvoerder Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbaasjes op tot die kleine moeite in het belang van hond en mens. ‘Het is heel belangrijk dat hondenbezitters de poep opruimen. Hondenpoep op straat, grasvelden, in de speeltuin en op andere plekken, maakt dat de hond wordt gehekeld. Ten onrechte. Hondenbezitters kunnen dit voorkomen door de poep op te ruimen, waardoor honden welkom blijven in stad, bos en andere recreatiegebieden. Het zijn en blijven gebieden waar honden en mensen met elkaar de ruimte moeten delen’, aldus De Wit.



Voldoende afvalbakken



Naast een oproep aan de hondenbezitter tot opruimen, werkt de Koninklijke Hondenbescherming samen met verschillende gemeenten om hondenpoep op straat te voorkomen. De campagne is tegelijk ook een oproep voor voldoende afvalbakken voor de hondenpoep, zodat hondenbaasjes de hondenpoep overal kwijt kunnen.



Benieuwd naar de spot?



Zie voor de online spot van iets meer dan 1 minuut:



De creatie en productie van de spot ‘Goed Baasje, Goed Karma’ is uitgevoerd door creatief bureau JASPER + JASPER (www.JASPER-JASPER.com).



De 30 seconden spot is vanaf vrijdag 4 oktober twee weken lang op verschillende momenten te zien op NPO Start en een week lang op verschillende momenten op onder meer Animal Planet, Discovery Science en National Geographic Wild. In de maanden oktober en november is de 30 seconden spot te zien op TV West.