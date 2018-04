Werkgarantie in installatiebranche voor olie-, kolen- en gaswerknemers

Werknemers die hun baan verliezen als gevolg van de energietransitie hoeven niet werkloos te worden. De technische installatiebranche heeft volop werk en ziet de werknemers uit de fossiele economie graag komen. Voor een soepele overstap wil installateurskoepel UNETO-VNI samen met het UWV en OTIB (het opleidingsfonds voor de installatiebranche) een Energietransitie-loket openen. Dat loket moet werknemers snel begeleiden naar een vaste, groene baan in de installatiesector.



SER-advies



Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI reageert met het plan op het SER-advies Energietransitie en werkgelegenheid dat gisteren is gepubliceerd. Het adviesorgaan van de regering wijst niet alleen op de groeiende werkgelegenheid als gevolg van de transitie naar schone energie, maar óók op verlies van arbeidsplaatsen in de oude, fossiele economie.



Géén flexwerk



De SER verwacht dat er de komende jaren alleen al door sluiting van de kolencentrales duizenden banen verloren gaan. UNETO-VNI wil voorkomen dat daarmee technisch talent verloren gaat. Terpstra: ‘Wij bieden mensen die hun baan kwijtraken graag een nieuwe start in de groene, duurzame economie. Als je de overstap maakt naar de installatiebranche, levert je dat gegarandeerd werk op. Met een vast contract, géén flexbaan.'



Nieuwe banen



In de technische installatiebranche zijn veel banen, maar niet alleen voor technici op uitvoerend niveau. Terpstra: ‘De sector digitaliseert in razend tempo. Dat betekent dat nieuwe eisen worden gesteld aan het kennisniveau van onze werknemers én dat er nieuwe banen ontstaan. We hebben óók systeemarchitecten, data-analisten, energieadviseurs en BIM-modelleurs nodig.’ UNETO-VNI heeft het plan al voorgelegd aan het UWV, dat bij monde van directeur Tof Thissen positief heeft gereageerd.



Zonnepanelen en warmtepompen



De technische installatiebranche houdt nu al rekening met een tekort van 20.000 technici in 2020. Als gevolg van de omslag naar duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen zou dit tekort zelfs kunnen verdubbelen tot 40.000 vacatures. Terpstra: ‘We gaan niet bij de pakken neerzitten, maar nemen zélf het initiatief. We hopen dat de Rijksoverheid het Energietransitie-loket gaat ondersteunen. Daarmee komt het behalen van de klimaatdoelstellingen van dit kabinet weer een stap dichterbij. Dat kan alléén met behulp van techniek.’



Versneld opleiden



UNETO-VNI richt zich op diverse mogelijkheden om het tekort aan technici te verminderen. Dat gebeurt door instroomcampagnes gericht op jongeren, speciale omscholingsprogramma’s voor zij-instromers én een versneld opleidingsprogramma voor statushouders.