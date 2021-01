'Gelijkheid is ethische verplichting en zakelijke prioriteit'

Dit is een expertquote van Irine Gaasbeek van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Wet voor meer vrouwen in de bedrijfstop had beperkt effect' | NOS



‘Te weinig bedrijven voelen de noodzaak om meer vrouwen tot de boardrooms toe te laten’, lees ik op NOS en daar schrik ik van. Het is schrijnend dat het anno 2021 nog steeds zoveel bedrijven niet lukt om vrouwen aan te stellen in de bedrijfstop, het bestuur en de raden van commissarissen. Daaruit blijkt dat we ons hier echt hard voor moeten maken, omdat de vooruitgang anders minimaal blijft. Wat mij betreft is het een goede zaak om hier hardere eisen aan te stellen met behulp van een wettelijk quotum in plaats van met een streefcijferregeling die weinig effectief is.



Ik geloof er in dat een cultuur van gelijkheid en een werkplekomgeving die iedereen helpt naar hogere functies te komen een krachtige multiplier is van innovatie en groei. Om die reden is het bouwen van een gelijkheidscultuur niet alleen een ethische verplichting, maar ook een zakelijke prioriteit. Als organisaties willen gedijen, moeten ze 'gelijk worden' en dat besef moet doordringen bij bedrijven.



Irine Gaasbeek is Country Managing Director bij Accenture Nederland.